Евросоюз выделил Украине 190 миллионов евро финансовой помощи для борьбы с коронавирусной болезнью. Деньги согласовали дополнительно к предварительно согласованным 1,2 миллиарда евро.

Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет 24 канал.

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Мы должны бороться вместе. Поэтому решили выделить 190 миллионов евро, дополнительно к ранее выделенным 1,2 миллиарда евро, макроэкономической помощи. И это самая большая помощь для нашего восточного соседа,

– заявил Мишель.

Всего Украина и Европейский Союз подписали шесть финансовых соглашений на общую сумму почти 400 миллионов евро.

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Добавим, что у Украины есть собственный Фонд борьбы с коронавирусом. Так, по состоянию на сентябрь из него потратили 22,9 миллиарда гривен, что составляет 35% от общей суммы.

Часть этих денег ушла не только на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Конфуз был в том, что непосредственно на охрану здоровья использовали лишь 2,3 миллиарда гривен из выделенных 16,3 миллиарда (то есть 14,2%).



Вместе с тем на строительство и ремонт дорог использовали 26% от выделенных денег.