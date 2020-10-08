В госбюджете Украины на 2021 год не выделили средства на создание и финансирование отдельного фонда для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в программе "Сніданок з 1+1".

Читайте также ЕС даст Украине 190 миллионов евро на противодействие коронавирусу

Есть отдельные статьи на вакцинирование (2,6 млрд грн, если я не ошибаюсь), один миллиард – на поддержку школ в рамках борьбы с коронавирусом, а все остальное заложено в бюджет Минздрава – это 158,7 миллиардов гривен,

– отметил Разумков.

По его мнению, это абсолютно нормальный подход, при котором "средства уже предусмотрены для соответствующего министерства".

Также Разумков добавил, что при создании отдельного фонда весной 2020 года власть исходила из того, что финансирование соответствующего направления не было предусмотрено бюджетом.

Мы создавали именно ковидный фонд, в марте, потому что понимали, что средств, которые предусмотрены для Министерства здравоохранения, просто не хватит,

– уточнил он.

На сегодня в парламенте прорабатывают предложения от народных депутатов, от профильного комитета в проект госбюджета-2021, в том числе и в части расходов на отрасль здравоохранения Украины.

Стоит знать Защита от COVID-19 или ремонт дорог: куда ушли деньги из антикоронавирусного фонда

Напомним, что из нынешнего ковидного фонда действительно на борьбу с коронавирусом потратили около 35% от общей суммы. Зато 26% использовали на строительство и ремонт дорог.