У жовтні в Україну мають надійти 200 апаратів штучної вентиляції легень. Кошти на закупівлю апаратів взяли з Фонду з боротьби з коронавірусом.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу 8 жовтня, пише 24 канал.

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Що заявили у МОЗ

30 вересня МОЗ уклало договір про закупівлю щодо придбання апаратів ШВЛ у кількості 100 одиниць на суму 42 мільйони гривень.

Крім того, 5 жовтня МОЗ погодило другий договір на решту апаратів ШВЛ у кількості 100 одиниць. Найближчим часом держпідприємство "Медичні закупівлі" укладе і підпише цей договір.

У тому, що з коронавірусного фонду досі не закупили апарати ШВЛ, у МОЗ звинуватили держпідприємство "Медичні закупівлі України".

Так, за словами заступниці міністра охорони здоров’я Світлани Шаталової, 1 липня були повністю визначені всі медико-технічні вимоги і характеристики і надіслані до ДП "Медичні закупівлі".

В системі "Прозоро" через більш ніж 2 тижні після отримання медико-технічних характеристик був опублікований аукціон, в результаті цього аукціону були визначені 7 учасників і 2 з цих учасників подали свої пропозиції, які відповідали технічним вимогам,

– заявила Шаталова.

Попри це ДП "Медичні закупівлі" 5 серпня звернулося до міністерства щодо пропозицій збільшити очікувану вартість закупівлі ще на 126 млн грн.

Так, за словами Шаталової, за одні й ті ж апарати ШВЛ держпідприємство хотіло отримати вдвічі більше коштів.

До теми Медичний геноцид: в МОЗ під час епідемії заробляють на лікарях

Цікаво, що це не перший конфлікт МОЗ та ДП "Медичні закупівлі України". Тоді йшлось про те, що МОЗ закупило захисні костюми для лікарів на 40% дорожче, ніж пропонували у ДП.

Згодом МОЗ звинувачувало ДП у зриві закупівель ліків.