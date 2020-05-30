За 2,5 місяці епідемії МОЗ так і не спромоглося забезпечити костюмами захисту наших медиків. Все, що є сьогодні в лікарнях, було куплено або за гроші волонтерів і бізнесу, або місцевою владою. А все тому, що хотілося не захистити медиків, а вкрасти гроші. Бо тепер, через епідемію, тендери можна не проводити, а просто підписувати контракти із ким заманеться.

Закупівля дорожчих костюмів

17 березня Україна закрила кордони і посадила всіх на карантин. Єдине виключення зробили для депутатів. Їх покликали в парламент, щоб ті проголосували закон, який допоможе боротися з COVID-19. Суть була проста – дозволити на час карантину уряду купувати все, що вони вважатимуть за потрібне, без тендерів та прозорості. Детальніше – читайте у блозі "(Без)коштовна медицина" на 24 каналі.

Читайте також Черговий дерибан в МОЗі, або Лікарі обійдуться

І ось – перша ж закупівля МОЗ вразила всіх. Ті костюми, які волонтери купують медикам по 215 гривень – МОЗ купив по 488. Купив не в Україні, не в Європі, а китайські. Китайські костюми, більш ніж в 2 рази дорожчі, ніж ті, які волонтери купують в Україні та возять з ЄС.

"То просто костюми для малярів", – почав виправдовуватися міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Але як не дивно – ті костюми, які міжнародні організації купують для уряду Британії, теж коштують набагато дешевше – 300 гривень в перерахунок на українські гроші. Сумніваюся, що британський уряд закуповує своїм лікарям костюми малярів. Я швидше повірю в корупцію в МОЗ і те, що там вирішили непогано заробити на епідемії. Кому потрібна економія? За часів Богатирьової купували все з націнкою в 40% – і все було чудово. Принаймні, в чиновників міністерства і їх сімей.

Ціни на костюми на міжнародному ринку

Що відомо про компанію "Меддів" та її власників

Цікаво, що в ніч перед Великодніми святами, коли МОЗ підписало договір з нікому не відомою компанією, інші пропозиції схоже не розглядалися. А компанія, яка мала поставити в Україну китайські костюми для медиків – то взагалі загадка.

Компанія-переможець, яка називається ТОВ "Меддів", працює в Україні менше року. Перший державний тендер фірма виграла взагалі нещодавно – лише 26 лютого. Взагалі 99% їхніх виграних тендерів – захист від коронавірусу. Але цікавіше навіть не це. А те, що всі тендери, де вони виграють – це закупівлі Міністерства внутрішніх справ або пов'язаних з ним підприємств. Загалом, компанія наторгувала за місяць на 38 мільйонів гривень, з них майже 35 мільйонів – це закупівля костюмів захисту МОЗ.

Виграні тендери компанії "Меддів" можете переглянути тут.

Хто ж власник такої успішної компанії, яка всього за місяць роботи на державних тендерах вже отримує найбільші державні замовлення на десятки мільйонів гривень? На самому сайті компанії інформації про її керівництво чи власників ви не знайдете. Але якщо покопатися в реєстрах, то власниками компанії "Меддів" є люди, які раніше-то і бізнесом не займалися.

Серед власників компанії "Меддів":

Брат та сестра з Чернігова Олександр Охріменко та Анна Шевцова (дівоче прізвище Охріменко)

Іншим власником компанії є лікарка Богдана Вітковська з Вінниці, а її чоловік – Денис Вітковський – керує компанією.

Ще однією співвласницею є Наталя Потребчук, яка нещодавно "отримала" цю компанію від свого чоловіка – Потребчука Андрія Анатолійовича. Це полковник поліції у відставці, який зараз очолює сектор по боротьбі з корупцією у Службі судової охорони.

Родина Потребчуків, так само, як і пані Вітковська, родом з Вінниці.



Наталя та Андрій Потребчуки / Фото з мережі



Керівництво "Меддів" у реєстрі (відкривайте фото у новому вікні) / Скриншот



Ось так виглядає інформація про керівництво на сайті "Меддів" / Скриншот

Костюми не надходять вчасно

Але найгірше навіть не те, що вкрали і купили в 2 рази менше костюмів, біда в тому, що навіть ті, які замовили, в обумовлені терміни так і не надійшли в МОЗ. Відповідно до договору, поставка 71 тисячі костюмів мала відбутися до 1 травня.



Договір про поставку "Меддів"

Але вони так і не приїхали. Компанія, яка ще 2 місяці тому навіть пачки аспірину не продала державі, написала в МОЗ, що в них проблеми з поставками. Проблеми з поставками саме тих понад 70 тисяч костюмів, які всі медики чекали ще з середини квітня.

Компанія-постачальник написала, що в них форс-мажор. Мабуть, власники компанії, яка без тендерів виграє підряди на десятки мільйонів гривень, забули, що форс-мажор не лише в Україні, але й у світі триває вже майже пів року. Вони пишуть, що затримують поставку костюмів, бо мовляв, з 25 квітня Китай запровадив "посилений контроль" за експортом продукції, що призначена для профілактики епідемії.

"З 25 квітня, підприємства, що експортують медичний захисний одяг, та мають сертифікацію або реєстрацію згідно іноземних стандартів, повинні подати письмову декларацію при митному оформленні. Обов'язково продукція має відповідати стандартам якості та вимогам безпеки країни-імпортера (регіону), і митниця перевірятиме та випускатиме її згідно з переліком (списком) підприємств-виробників, які отримали сертифікацію або реєстрацію згідно іноземних стандартів", – написали в листі в МОЗ.



Пояснення компанії-постачальника / Фото з УП

Ще в листі зазначають, що вся ця процедура займе додатково не більше 10 днів, але й тут брехня. 10 травня, як і 15 травня, костюми так і не приїхали. Почали їх постачати лише зараз, хоча МОЗ наперед вже заплатив компанії кошти. Тобто замість того, щоб купити костюми в Україні по 215 гривень, як це роблять волонтери, МОЗ замовив їх в Китаї по 488 гривень, та й ті місяць чекали.



Пояснення компанії-постачальника / Фото з УП

Скільки медиків хворі на COVID-19

В цей самий час, відповідно до офіційної статистики самого ж МОЗ, лише в квітні щодня в Україні інфікувалося 68 медиків.

Важливо Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: нові дані

Кожен 5 інфікований в Україні – медичний працівник. Без належного захисту вони щодня ризикують своїм життям.

Кількість інфікованих медиків в Україні рекордна, а міністерські чини і далі вирішують, як краще "роздерибанити" гроші. Гроші, які держава виділили на захист тих, хто сьогодні рятує життя українців, іноді ціною власного.

В той час, як чиновники в міністерствах ділять гроші, життя медиків рятують волонтери і бізнес, який сам ледве виживає в умовах карантину, коли дозволяють працювати лише своїм "обраним". Це все більше схоже не просто на корупцію, а на диверсію проти країни і людей, яких держава і чиновники кинули наодинці зі страшним вірусом.