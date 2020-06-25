В Україні продовжує зростати кількість медиків, у яких виявляють коронавірус. За минулу добу COVID-19 виявили ще у 103 медпрацівників.

Медики становлять близько 16,4% від загальної кількості хворих на коронавірус в Україні, повідомляє 24 канал.

До Дня медика На лінії вогню: історії життя медиків, які померли від коронавірусу в Україні

Загалом від початку епідемії COVID-19 в Україні захворіли 6 346 медиків. На жаль, щонайменше 40 з них померли від ускладнень COVID-19.

Але хороша новина в тому, що 3 850 медпрацівників вже подолали хворобу та можуть повернутися до звичного життя.

Станом на 25 червня в Україні підтвердили 40 008 випадків інфікування, 17 158 осіб одужали, однак 1067 – померли.

У Харківському диспансері масово звільняться медики

З Харківського обласного диспансеру, який перепрофілювали для хворих на COVID-19, звільнилася частина медперсоналу – з хворими погодилися працювати лише 16 медиків.

За словами директорки, лікарі звільняються через страх заразитися коронавірусом.

Нам потрібно ще хоча б 5 анестезіологів, хоча б 5 терапевтів і десь по 20-25 середнього і молодшого персоналу, для того, щоб налаштувати нормальний режим роботи, щоб люди не падали з ніг і щоб вони не пішли так само від напруги,

– заявила вона.

Що відомо про лікарів на Львівщині

У Львівській області вже кілька днів підряд підтверджують найбільший приріст кількості хворих на коронавірус. За словам Андрія Садового, не варто розділяти лікарні за принципом "лікує/не лікує COVID-19". Він заявив, що лікарі наражаються на небезпеку, а навантаження на медичну систему зростає.

Тому не можна ділити медпрацівників. Кожну лікарню в Україні треба фінансувати і підтримувати як таку, яка лікує COVID-19,

– зазначив мер Львова.

3 травня Кабмін включив COVID-19 у перелік професійних захворювань. Визнання хвороби професійною дозволяє медикам претендувати на відшкодування шкоди.

За словами міністра охорони здоров'я хворим медикам будуть здійснювати виплати у розмірі до 635 тисяч і це буде залежати від ступеня втрати працездатності.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що наступного тижня розпочнуться страхові виплати сім’ям лікарів, які загинули через коронавірусну інфекцію COVID-19.

Чому в Україні так багато медиків захворіли на COVID-19?

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, висока кількість хворих медиків пов'язана з недостатньою увагою, яка приділялася інфекційному контролю в лікарнях.

Відсутність чіткого плану дій медичного закладу, порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;

Неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їхнє зберігання та утилізації;

Недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними засобами індивідуального захисту.

Лікарі повинні дотримуватися чіткого плану діагностування населення.

Під час брифінгу 7 травня заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак додала, що медики належать до тієї категорії населення, яку найбільше тестують. Відповідно і найбільше виявлених випадків COVID-19.

Крім того, у країні упродовж багатьох років нехтували засадами інфекційного контролю. Зокрема, бюджети різних рівнів не передбачали кошти на забезпечення засобами індивідуального захисту. Зрештою у 2019 році на такі потреби у бюджетах різних рівнів було передбачено менше ніж 1%.

Скринінг

Саме точковий пасивний скринінг найбільш ефективний в амбулаторно-поліклінічних закладах. Наприклад, напис на вхідних дверях "Маєш нежить і кашель? Одягни маску, перед тим як зайти!"

Тріаж (медичне сортування) та розподіл потоків пацієнтів

Прості, ефективні і безкоштовні методи зі зниження ризиків професійного інфікування, які мають використовуватися в залежності від особливостей закладу.

Розподіл на "чисті" та "брудні" зони

"Брудна" зона (зона високого ризику інфікування) – приміщення, у яких рівень забруднення мікроорганізмами є високим.

"Чиста" зона – приміщення, у яких рівень забруднення є мінімальним.

Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу