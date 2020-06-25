В Украине продолжает расти количество медиков, у которых обнаруживают коронавирус. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 103 медработников.

Медики составляют около 16,4% от общего количества больных коронавирусом в Украине, сообщает 24 канал.

Ко Дню медика На линии огня: истории жизни медиков, умерших от коронавируса в Украине

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине заболели 6 346 медиков. К сожалению, по меньшей мере 40 из них умерли от осложнений COVID-19.

Но хорошая новость в том, что более 3 850 медработников уже преодолели болезнь и могут вернуться к привычной жизни.

По состоянию на 25 июня в Украине подтвердили 40 008 случаев инфицирования, 17 158 человек выздоровели, однако 1 067 – умерли.

В Харьковском диспансере массово увольняются медики

В Харьковском областном диспансере, который перепрофилировали для больных COVID-19, уволилась часть медперсонала – с больными согласились работать только 16 медиков.

По словам директора, врачи увольняются из-за боязни заразиться коронавирусом.

Нам нужно еще хотя бы 5 анестезиологов, хотя бы 5 терапевтов и где-то по 20-25 среднего и младшего персонала, для того, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не падали с ног и чтобы они не ушли так же от напряжения,

– заявила она.

Что известно о врачах на Львовщине

Во Львовской области уже несколько дней подряд подтверждают самый большой прирост количества больных коронавирусом. По словам Андрея Садового, не стоит разделять больницы по принципу "лечит/не лечит COVID-19". Он заявил, что врачи подвергаются опасности, а нагрузка на медицинскую систему растет.

Поэтому нельзя делить медработников. Каждую больницу в Украине нужно финансировать и поддерживать как такую, которая лечит COVID-19

– отметил мэр Львова.

3 мая Кабмин включил COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний. Признание болезни профессиональной позволяет медикам претендовать на возмещение ущерба.

По словам министра здравоохранения больным медикам будут осуществлять выплаты в размере до 635 тысяч и это будет зависеть от степени утраты трудоспособности.

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что на следующей неделе начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибших от коронавирусной инфекции COVID-19.

Почему в Украине так много медиков заболели COVID-19?

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, высокое количество больных медиков связано с недостаточным вниманием, которое уделялось инфекционному контролю в больницах.

Отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушения определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;

Неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранение и утилизация;

Недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Врачи должны придерживаться четкого плана диагностирования населения.

Во время брифинга 7 мая заместитель министра здравоохранения Ирина Мыкычак добавила, что медики относятся к той категории населения, которую больше всего тестируют. Соответственно и больше выявленных случаев COVID-19.

Кроме того, в стране на протяжении многих лет пренебрегали принципами инфекционного контроля. В частности, бюджеты различных уровней не предусматривали средства на обеспечение средствами индивидуальной защиты. В конце концов в 2019 году на эти потребности в бюджетах разных уровней было предусмотрено менее 1%.

Скрининг

Именно точечный пассивный скрининг наиболее эффективен в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Например, надпись на входной двери "Имеешь насморк и кашель? Надень маску, перед тем как зайти!"

Триаж (медицинская сортировка) и распределение потоков пациентов

Простые, эффективные и бесплатные методы по снижению рисков профессионального инфицирования, которые должны использоваться в зависимости от особенностей заведения.

Деление на "чистые" и "грязные" зоны

"Грязная" зона (зона высокого риска инфицирования) – помещения, в которых уровень загрязнения микроорганизмами является высоким.

"Чистая" зона – помещения, в которых уровень загрязнения минимален.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала