Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: новые данные
В Украине продолжает расти количество медиков, у которых обнаруживают коронавирус. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 103 медработников.
Медики составляют около 16,4% от общего количества больных коронавирусом в Украине, сообщает 24 канал.
Ко Дню медика На линии огня: истории жизни медиков, умерших от коронавируса в Украине
Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине заболели 6 346 медиков. К сожалению, по меньшей мере 40 из них умерли от осложнений COVID-19.
Но хорошая новость в том, что более 3 850 медработников уже преодолели болезнь и могут вернуться к привычной жизни.
В Харьковском диспансере массово увольняются медики
В Харьковском областном диспансере, который перепрофилировали для больных COVID-19, уволилась часть медперсонала – с больными согласились работать только 16 медиков.
По словам директора, врачи увольняются из-за боязни заразиться коронавирусом.
Нам нужно еще хотя бы 5 анестезиологов, хотя бы 5 терапевтов и где-то по 20-25 среднего и младшего персонала, для того, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не падали с ног и чтобы они не ушли так же от напряжения,
– заявила она.
Что известно о врачах на Львовщине
Во Львовской области уже несколько дней подряд подтверждают самый большой прирост количества больных коронавирусом. По словам Андрея Садового, не стоит разделять больницы по принципу "лечит/не лечит COVID-19". Он заявил, что врачи подвергаются опасности, а нагрузка на медицинскую систему растет.
Поэтому нельзя делить медработников. Каждую больницу в Украине нужно финансировать и поддерживать как такую, которая лечит COVID-19
– отметил мэр Львова.
По словам министра здравоохранения больным медикам будут осуществлять выплаты в размере до 635 тысяч и это будет зависеть от степени утраты трудоспособности.
Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что на следующей неделе начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибших от коронавирусной инфекции COVID-19.
Почему в Украине так много медиков заболели COVID-19?
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, высокое количество больных медиков связано с недостаточным вниманием, которое уделялось инфекционному контролю в больницах.
- Отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушения определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;
- Неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранение и утилизация;
- Недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Врачи должны придерживаться четкого плана диагностирования населения.
Во время брифинга 7 мая заместитель министра здравоохранения Ирина Мыкычак добавила, что медики относятся к той категории населения, которую больше всего тестируют. Соответственно и больше выявленных случаев COVID-19.
Кроме того, в стране на протяжении многих лет пренебрегали принципами инфекционного контроля. В частности, бюджеты различных уровней не предусматривали средства на обеспечение средствами индивидуальной защиты. В конце концов в 2019 году на эти потребности в бюджетах разных уровней было предусмотрено менее 1%.
Скрининг
Именно точечный пассивный скрининг наиболее эффективен в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Например, надпись на входной двери "Имеешь насморк и кашель? Надень маску, перед тем как зайти!"
Триаж (медицинская сортировка) и распределение потоков пациентов
Простые, эффективные и бесплатные методы по снижению рисков профессионального инфицирования, которые должны использоваться в зависимости от особенностей заведения.
Деление на "чистые" и "грязные" зоны
"Грязная" зона (зона высокого риска инфицирования) – помещения, в которых уровень загрязнения микроорганизмами является высоким.
"Чистая" зона – помещения, в которых уровень загрязнения минимален.