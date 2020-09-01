Коронавирусная инфекция COVID-19 может привести к длительному недомоганию даже у молодых людей, не имеющих хронических болезней.

Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке со ссылкой на июльский отчет CDC.

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Исследователи провели телефонный опрос среди 292 взрослых людей с коронавирусом.

На момент тестирования большинство из них (274 человека) также имели явные симптомы COVID-19. Когда исследователи им звонили, с момента тестирования уже прошло 14-21 дней.

Почти треть из них ответили, что еще не вернулись к своему обычному состоянию здоровья. Среди них были даже молодые люди без хронических болезней – каждый пятый в возрасте от 18 до 34 лет сказал, что еще не выздоровел полностью,

– написала Супрун.

Заметим, что более 90% амбулаторных больных гриппом выздоравливают приблизительно в течение 2 недель после получения положительного результата теста.

"Поэтому не только тяжелая форма COVID-19 может надолго вырвать человека из повседневной жизни. Даже здоровым молодым людям могут потребоваться недели, чтобы избавиться от всех симптомов COVID-19 и вернуться к норме", – заявила экс-министр.

Последствия коронавируса

Работники клиники Mayo Clinic сообщают, COVID-19 может нанести ущерб многим другим органам, не только легким.

Так, у некоторых людей, даже тех, кто имел лишь легкие симптомы болезни, через три месяца после выздоровления обнаружили повреждения сердца.

"COVID-19 может стать причиной образования сгустков крови (тромбов), которые блокируют капилляры сердечной мышцы, а также могут стать причиной инфарктов и инсультов даже у молодых людей", – пояснила Ульяна Супрун.

Кроме того, по мнению ученых, из-за коронавируса растет развитие болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера.

Еще одним из последствий инфекции является сильная усталость. Ученые предполагают, что вирус может вызывать синдром хронической усталости.

Он проявляется в чрезвычайно сильном ощущении усталости, которая усиливается во время физической или умственной активности. Причем лучше не становится даже во время отдыха.

Это лишь некоторые из долговременных последствий COVID-19. Исследования продолжаются,

– добавила экс-глава Минздраве.