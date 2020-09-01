Коронавірусна інфекція COVID-19 може призвести до тривалого нездужання навіть молодих людей, які не мають хронічних хвороб.

Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці з посиланням на липневий звіт CDC .

Читайте також Скільки годин сну людина втрачає через роботу

Дослідники провели телефонне опитування серед 292 дорослих людей з коронавірусом.

На момент тестування більшість з них (274 людини) також мали явні симптоми COVID-19. Коли дослідники їм дзвонили, від моменту тестування вже пройшло 14-21 днів.

Майже третина з них відповіли, що ще не повернулися до свого звичайного стану здоров’я. Серед них були навіть молоді люди без хронічних хвороб — кожен п’ятий у когорті від 18 до 34 років сказав, що ще не одужав повністю,

– написала Супрун.

Зауважимо, що понад 90% амбулаторних хворих на грип одужують приблизно протягом 2 тижнів після отримання позитивного результату тесту.

"Тож не лише тяжка форма COVID-19 може надовго вирвати людину з повсякденного життя. Навіть здоровим молодим людям можуть знадобитися тижні, щоби позбутися всіх симптомів COVID-19 та повернутися до норми", – заявила ексміністерка.

Наслідки коронавірусу

Працівники клініки Mayo Clinic COVID-19 може завдати шкоди багатьом іншим органам, не лише легеням.

Так, у деяких людей, навіть тих, хто мав лише легкі симптоми хвороби, через місяці після одужання виявили пошкодження серця.

"COVID-19 може стати причиною утворення згустків крові (тромбів), які блокують капіляри серцевого м’яза, а також можуть стати причиною інфарктів та інсультів навіть в молодих людей", – пояснила Уляна Супрун.

Крім того, на думку вчених, через коронавірус зростає розвиток хвороби Паркінсона та хвороби Альцгеймера.

Ще одним з наслідків інфекції є сильна втома. Вчені припускають, що вірус може спричиняти синдром хронічної втоми.

Він виявляється у надзвичайно сильному відчутті втоми, яка посилюється під час фізичної або розумової активності. При чому краще не стає навіть під час відпочинку.

Це лише кілька з довготривалих наслідків COVID-19. Дослідження тривають,

– додала ексглава МОЗ.