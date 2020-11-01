За сутки в Украине обнаружили около 8 тысяч новых больных COVID-19
Со вчерашнего дня в Украине зарегистрировали 7 959 больных коронавирусной инфекцией. Поэтому по состоянию на 1 ноября общее количество инфицированных в стране возросло до 395 440.
Данные СНБО свидетельствуют, что по состоянию на 1 ноября от коронавирусной инфекции продолжают лечиться 229 206 жителей страны, сообщает 24 канал.
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За минувшие сутки в Украине обнаружили еще 7 959 больных коронавирусной инфекцией. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Харьковской области – 883. В столице 689 новых больных.
За этот же период умерли еще 110 пациентов с COVID-19, больше всего на Львовщине и в Киеве.
Выздоровели 2 513 инфицированных. Их выписали, поскольку последний ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат.
Коронавирус в областях Украины 1 ноября
- Винницкая область – 10575 (+233);
- Волынская область – 13784 (+230);
- Днепропетровская область – 15266 (+195);
- Донецкая область – 10937 (+545);
- Житомирская область – 14965 (+708);
- Закарпатская область – 14695 (+225);
- Запорожская область – 10112 (+203);
- Ивано-Франковская область – 20793 (+401);
- Кировоградская область – 2610 (+96);
- Киев – 38238 (+689);
- Киевская область – 16816 (+352);
- Львовская область – 30236 (+408);
- Луганская область – 3714 (+78);
- Николаевская область – 8144 (+362);
- Одесская область – 24994 (+371);
- Полтавская область – 9739 (+176);
- Ровненская область – 19373 (+215);
- Сумская область – 11924 (+174);
- Тернопольская область – 20808 (+139);
- Харьковская область – 37180 (+883);
- Херсонская область – 4153 (+193);
- Хмельницкая область – 16148 (+424);
- Черновицкая область – 22067 (+409);
- Черкасская область – 9305 (+148);
- Черниговская область – 8865 (+102);
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