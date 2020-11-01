Со вчерашнего дня в Украине зарегистрировали 7 959 больных коронавирусной инфекцией. Поэтому по состоянию на 1 ноября общее количество инфицированных в стране возросло до 395 440.

Данные СНБО свидетельствуют, что по состоянию на 1 ноября от коронавирусной инфекции продолжают лечиться 229 206 жителей страны, сообщает 24 канал.

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За минувшие сутки в Украине обнаружили еще 7 959 больных коронавирусной инфекцией. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Харьковской области – 883. В столице 689 новых больных.

За этот же период умерли еще 110 пациентов с COVID-19, больше всего на Львовщине и в Киеве.

Выздоровели 2 513 инфицированных. Их выписали, поскольку последний ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат.

С начала 2020 года в Украине коронавирус подтвердили у 395 440 человек. 161 441 пациент выздоровел, но 7 306 больных умерли.

Коронавирус в областях Украины 1 ноября