Придется выбирать, кого лечить, – Степанов заявил, что больницы в Украине быстро заполнятся
С приростом заболеваемости коронавирусом растет и количество госпитализированных. По словам главы Минздрава Максима Степанова, с такой динамикой коечный фонд для пациентов с COVID-19 очень быстро закончится.
Во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что с таким приростом инфицированных вскоре придется выбирать, кого лечить. Только за последнюю неделю количество госпитализированных в стране выросло почти на 3 с половиной тысячи, сообщает 24 канал.
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По словам Степанова, по состоянию на 25 октября в больницах находилось 23 266 пациентов с коронавирусом или подозрением на наличие болезни. При этом по состоянию на утро 1 ноября в медицинских учреждениях уже лечилось 26 593 таких пациента. То есть, за неделю количество госпитализированных в стране выросло более чем на 3 тысячи.
Министр в очередной раз подчеркнул, что для пациентов с коронавирусом Украина не может предоставить больше, чем 52 тысяч коек. В том случае, если весь коечный фонд будет заполнен, минздраву придется ввести соответствующие алгоритмы по "сортировке и выбору пациента"
Почему для пациентов с COVID-19 нельзя выделить больше коек
52 тысячи коек, выделенных для лечения пациентов с коронавирусом, – это 30% от всего коечного фонда в стране. В зависимости от возможностей медицинской системы каждого региона, в одних областях мест больше, в других – меньше.
Согласно сообщению Минздрава, больше коек в Украине предоставить просто не могут, ведь существуют и другие болезни, которые никуда не исчезли и их также необходимо лечить. Как и раньше, в стране высок процент случаев инсультов, инфарктов и других заболеваний. "Каждая страна имеет предел, и Украина не исключение", - добавил Степанов.
Министр также рассказал, что подписал распоряжение, чтобы медицинские учреждения академии НАН перешли на лечение не только коронавирус. Следовательно, чтобы разгрузить медицинские учреждения города Киева, НАН выделит 5 000 коек для лечения ургентных патологий.
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