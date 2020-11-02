Все больницы Ужгорода для больных коронавирусом полностью заполнены. Поэтому тяжелобольных пациентов приходится перевозить в соседние районы. Один из больных уже умер в машине скорой, так и не добравшись до пункта назначения.

31 октября во время транспортировки жителя Ужгорода в Виноградовскую районную больницу, пациент умер в машине скорой помощи, сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Важно Придется выбирать, кого лечить, – Степанов заявил, что больницы в Украине быстро заполнятся

Больной получил бы медицинскую помощь вовремя, если бы в городе было достаточное количество коек для больных коронавирусной инфекцией.

Еще 21 октября региональная комиссия обязала расширить количество больничных коек для больных коронавирусом до 30%, а 30 октября – до 50%. Кроме этого, по приказу Степанова в городе необходимо было перепрофилировать КНП "Центральная городская клиническая больница" под госпиталь для больных COVID-19. Впрочем, ни одно из этих решений не было выполнено.

Все решения, по состоянию на сегодня, не выполнены и саботируются. Невыполнение решения комиссии – это прямая ответственность городских властей, которые являются владельцем заведения.

– говорится в сообщении.

Закарпатская ОГА официально обратилась в прокуратуру области с требованием провести расследование, чтобы определить ответственных за смерть больного.

Отметим, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сейчас установила новое карантинное зонирование. В красную зону попал и Ужгород.

Зато ОГА Закарпатья сообщает, что городские власти регулярно не выполняют решения комиссий по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций, ято стало причиной попадания города в красную зону.

Что говорит местная власть Ужгорода:

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