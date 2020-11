У дослідженні взяли участь понад п'ять тисяч осіб з одинадцяти держав. Всі вони гіпотетично мали вирішити, кому дістанеться апарат штучної вентиляції легенів, а також пояснити, чому.

Учасникам запропонували 15 можливих сценаріїв, в яких потрібно вибрати робити між двома пацієнтами, яким потрібна штучна вентиляція легенів для порятунку життя, пише Journal of the Association for Consumer Research.

Як люди обирають, кого рятувати

Для кожного пацієнта вказали 10 характеристик, включаючи вік, стать, ймовірність виживання і кримінальне минуле. Результати показали, що у всьому світі для людей найбільш суттєві показники – це вік і ймовірність виживання. Вони зумовлювали близько половини рішень.

Меншою мірою, але теж істотно учасники дослідження виявляли прихильність до своїх земляків, а також тим, хто ніколи не скоював злочинів, хто потенційно проведе менше днів на вентиляції легенів, а також тим, хто заразив менше людей і чиє лікування потребує менших витрат громадських грошей.

Культурні особливості

Відповіді залежали й від культурних особливостей учасників. Так, опитані жителі Китаю надавали менше значення віку пацієнтів. Американців більше цікавила вірогідність одужання. Люди, яких COVID-19 торкнувся особисто, при прийнятті рішень набагато рідше звертали увагу на те, з якою ймовірністю виживе людина.

Вчені вказують, що їхнє дослідження не ставить за мету вплинути на рішення, які повинні приймати працівники охорони здоров'я. Але, на їхню думку, необхідно знати про думку людей з цього питання.