В исследовании приняли участие более пяти тысяч человек из одиннадцати государств. Все они гипотетически должны были решить, кому достанется аппарат искусственной вентиляции легких, а также объяснить, почему.

Участникам предложили 15 возможных сценариев, в которых нужно выбрать делать между двумя пациентами, которым требуется искусственная вентиляция легких для спасения жизни, пишет Journal of the Association for Consumer Research.

Как люди выбирают, кого спасать

Для каждого пациента указали 10 характеристик, включая возраст, пол, вероятность выживания и криминальное прошлое. Результаты показали, что во всем мире для людей наиболее существенные показатели – это возраст и вероятность выживания. Они предопределяли около половины решений.

В меньшей степени, но тоже существенно, участники исследования проявляли благосклонность к своим землякам, а также тем, кто никогда не совершал преступлений, кто потенциально проведет меньше дней на вентиляции легких, а также тем, кто заразил меньше людей и чье лечение требует меньших затрат общественных денег.

Культурные особенности

Ответы зависели и от культурных особенностей участников. Так, опрошенные жители Китая придавали меньшее значение возрасту пациентов. Американцев больше интересовала вероятность выздоровления. Люди, которых COVID-19 коснулся лично, при принятии решений гораздо реже обращали внимание на то, с какой вероятностью выживет человек.

Ученые указывают, что их исследование не ставит цель повлиять на решения, которые должны принимать работники здравоохранения. Но, по их мнению, необходимо знать мнение людей по этому вопросу.