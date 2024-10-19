Впервые ХЭС зафиксировали в Германии, сейчас он распространяется в странах северной и восточной Европы. Также он медленно распространяется в Канаде и США. Об этом сообщает "Мы – Украина".

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Что известно о вирусе ХЭС

ХЭС является подтипом вируса Омикрон и быстрее распространяется. Однако он имеет более мягкое течение заболевания.

Если предыдущие типы, такие как Альфа и Дельта, были "молниеносными" и сильно били по здоровью органов, то Омикрон имеет плавное течение и меньшую долю развития осложнений. Именно таким является и его подтип ХЭС.

Симптомы вируса ХЭС могут включать:

повышенную температуру,

насморк,

боль в горле,

потерю вкуса.

В то же время все еще остаются повышенные риски для пациентов с хроническими болезнями, особенно такими, как сахарный диабет, онкологические и иммунные заболевания.

Врач-инфекционист Евгения Менжулина отметила, что людям из группы риска важно своевременно лечиться даже несмотря на легкое течение коронавируса.

Как предотвратить заражение

Сейчас именно вакцинация является самым эффективным способом снизить заболеваемость и риски осложнений.

Также не стоит пренебрегать общими правилами пребывания в общественных местах и гигиены.

Зміцнити імунітет восени допоможе вітамін D. До прикладу, дієтична добавка Вітагама D₃ покращує роботу імунної системи, підтримує функції кісток та м’язів і навіть позитивно впливає на метаболізм. Додайте вітамін D до свого раціону, щоб кожен день став сонячним.



*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.