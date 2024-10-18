Специалисты предупредили, что риск возникновения новой эпидемии остается высоким. Об этом сообщает The Telegraph.
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Есть высокий риск новой пандемии
Совет по мониторингу глобальной готовности в своем ежегодном отчете заявил, что необходимо готовиться к новым пандемиям.
Кроме этого, они перечислили факторы, которые повышают риск новой пандемии:
- урбанизация,
- интенсивное развитие сельского хозяйства,
- появление искусственного интеллекта.
Изменение моделей жизни и постоянное вмешательство человеческой деятельности в природную среду меняют глобальный ландшафт рисков и делают появление новых патогенов более вероятным,
– говорится в отчете.
Вирусы, которые сейчас угрожают людям
Специалисты видят угрозу в птичьем гриппе H5N1. Сейчас он распространяется в США, передаваясь людям от инфицированного крупного рогатого скота и птицы.
Кроме этого, в Центральной Африке быстро распространяется новый вариант оспы. Также эксперты напомнили о вирусе Марбурга, от которого умирают люди.
Авторы отчета подметили, что благодаря современной медицине, лучшей организации и быстрому реагированию теперь человечество эффективнее сдерживает вспышки, заболеваемость и смертность, чем когда-то.
Однако мир все еще не готов к новой вероятной пандемии, риск которой довольно высок. Эксперты отметили, что она снова застанет мир врасплох и без плана борьбы.
Поэтому авторы отчета призвали принять срочные меры для повышения готовности.