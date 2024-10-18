Фахівці попередили, що ризик виникнення нової епідемії залишається високим. Про це повідомляє The Telegraph.

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Є високий ризик нової пандемії

Рада з моніторингу глобальної готовності у своєму щорічному звіті заявила, що необхідно готуватися до нових пандемій.

Крім цього, вони перерахували чинники, які підвищують ризик нової пандемії:

урбанізація,

інтенсивний розвиток сільського господарства,

поява штучного інтелекту.

Зміна моделей життя та постійне втручання людської діяльності у природне середовище змінюють глобальний ландшафт ризиків і роблять появу нових патогенів більш вірогідною,

– мовиться у звіті.

Віруси, які наразі загрожують людям

Фахівці вбачають загрозу у пташиному грипі H5N1. Наразі він поширюється у США, передаючись людям від інфікованої великої рогатої худоби та птиці.

Крім цього, у Центральній Африці швидко поширюється новий варіант віспи. Також експерти нагадали про вірус Марбурга, від якого помирають люди.

Автори звіту підмітили, що завдяки сучасній медицині, кращій організації та швидкому реагуванню тепер людство ефективніше стримує спалахи, захворюваність і смертність, ніж колись.

Однак світ все ще не готовий до нової ймовірної пандемії, ризик якої доволі високий. Експерти наголосили, що вона знову застане світ зненацька і без плану боротьби.

Тож автори звіту закликали вжити термінових заходів для підвищення готовності.