Пацієнтка однієї з лікарень Житомира, у якій лікуються хворі на коронавірус, розповіла про важкі умови, в яких щодня перебувають місцеві медики.

Медики працюють у скафандрах 12 годин. Медичні костюми не провітрюються, тож цілий день люди працюють у мокрому від власного поту одязі. Своїми спостереженнями пацієнтка Ірина Яцик поділилася на своїй сторінці у фейсбуці.

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Не маючи змоги навіть витерти з себе піт через наявність рукавичок, медики постійно бігають від палати до палати, адже в кожній з них є хворі, у яких постійно температура понад 40 і потрібні крапельниці.

Я вночі вийшла в туалет. Перед ним на підлозі, обнявшись, спали 2 медсестрички. Бо лягати нема де, кожен куточок відділення з хворим, тому і лягли на пару хвилин, втомлені. В скафандрах та гумових рукавичках,

– розповіла очевидиця.

За словами Ірини, вже за секунду медсестри підскочили з питанням, чи все гаразд.

Вона зазначила, що з вікна лікарні одразу видно людей, які вже перехворіли на коронавірус або ж бачили, що відбувається у відділенні. "Вони у масках і на соціальній дистанції. Бо пережити жах задишки, ліжок в коридорі з хворими, які ледве очима водять, цілодобових крапельниць, коли руки німіють від того, що поворушити не можеш і мурашки по тілу сприймаєш як радість, бо живий ще", – розповіла жінка.

Пацієнтка закликала людей берегти своє здоров'я, носити маски та тримати дистанцію.

Лікарень у нас мало, лікарі теж люди, хворіють так само. Бережіть себе та рідних! COVID-19 існує. Попри всі масонські змови та домовленості. Попри всі наші вірування в те, що мине легко і що "мене це не стосується",

– сказала вона.

Зазначимо, що 2 листопада Україна вперше перейшла поділку у 400 тисяч інфікованих. Від початку пандемії в країні виявили 402 194 хворих на коронавірус.

За минулу добу хворобу виявили у 6 754 нових хворих. З них 271 дитина та 255 медпрацівників. Госпталізували ще 801 людину.

Резервний фонд ліжок для боротьби з COVID-19 в Україні становить 52 тисячі, більш ніж половина з яких вже заповнені. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, якщо всі ліжкомісця заповняться, МОЗ доведеться ввести відповідні алгоритми щодо "сортування і вибору пацієнта".