Пациентка одной из больниц Житомира, в которой лечатся больные коронавирусом, рассказала о тяжелых условиях, в которых ежедневно находятся местные медики.

Медики работают в скафандрах 12 часов. Медицинские костюмы не проветриваются, поэтому целый день люди работают в мокрой от собственного пота одежде. Своими наблюдениями пациентка Ирина Яцык поделилась на своей странице в фейсбуке.

К теме Придется выбирать, кого лечить, – Степанов заявил, что больницы в Украине стремительно заполнятся

Не имея возможности даже вытереть с себя пот из-за наличия перчаток, медики постоянно бегают от палаты к палате, ведь в каждой из них есть больные, у которых температура больше 40 и нужны капельницы.

Я ночью вышла в туалет. Перед ним на полу, обнявшись, спали 2 медсестрички. Потому что ложиться негде, каждый уголок отделения с больным, поэтому и легли на пару минут, уставшие. В скафандрах и резиновых перчатках,

– рассказала очевидец.

По словам Ирины, уже через секунду медсестры подскочили с вопросом, все ли в порядке.

Она отметила, что из окна больницы сразу видно людей, которые уже переболели коронавирусом или же видели, что происходит в отделении. "Они в масках и на социальной дистанции. Потому что пережить ужас одышки, коек в коридоре с больными, которые едва глазами водят, круглосуточных капельниц, когда руки немеют от того, что пошевелить не можешь и мурашки по телу воспринимаешь как радость, потому что жив еще", – рассказала женщина.

Пациентка призвала людей беречь свое здоровье, носить маски и держать дистанцию.

Больниц у нас мало, врачи тоже люди, болеют так же. Берегите себя и близких! COVID-19 существует. Несмотря на все масонские заговоры и договоренности. Несмотря на все наши верования в то, что пройдет легко и "меня это не касается",

– сказала она.

Отметим, что 2 ноября Украина впервые перешла отметку в 400 тысяч инфицированных. С начала пандемии в стране обнаружили 402 194 больных коронавирусом.

За минувшие сутки болезнь обнаружили у 6 754 новых больных. Из них 271 ребенок и 255 медработников. Госпитализировали еще 801 человека.

Резервный фонд коек для борьбы с COVID-19 в Украине составляет 52 тысячи, больше половины из которых уже заполнены. По словам главы Минздрава Максима Степанова, если все койкоместа заполнятся, Минздраву придется ввести соответствующие алгоритмы в отношении "сортировки и выбора пациента".