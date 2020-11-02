В Украине уже более 400 тысяч человек инфицировались коронавирусом, суточный прирост больных постоянно растет, но в Минздраве убеждают, что ситуация контролируемая. Европейские страны вернулись к жестким условиям карантина. Еврокомиссия внесла российскую и китайскую вакцину в черный список - с ними не будут заключать соглашения. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 2 ноября

За минувшие сутки коронавирус диагностировали 6 754 жителям Украины. По состоянию на 2 ноября общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Украине составляет 402 194.

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Из них выздоровели 163 768 пациентов, но 7 375 больных умерли. Еще 231 051 человек продолжает лечиться от болезни.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 2 ноября

Kиев – 38745 случаев;

Винницкая область – 10789 случаев;

Волынская область – 13983 случая;

Днепропетровская область – 15411 случаев;

Донецкая область – 11235 случаев;

Житомирская область – 15363 случая;

Закарпатская область – 14911 случаев;

Запорожская область – 10370 случаев;

Ивано-Франковская область – 21169 случаев;

Киевская область – 17175 случаев;

Кировоградская область – 2656 случаев;

Луганская область – 3760 случаев;

Львовская область – 30700 случаев;

Николаевская область – 8495 случаев;

Одесская область – 25325 случаев;

Полтавская область – 9852 случая;

Ровненская область – 19573 случая;

Сумская область – 12071 случай;

Тернопольская область – 20963 случая;

Харьковская область – 37997 случаев;

Херсонская область – 4270 случаев;

Хмельницкая область – 16422 случая;

Черкасская область – 9422 случая;

Черновицкая область – 22485 случаев;

Черниговская область – 9052 случая.

Сколько медиков заболело коронавирусом в Украине : за минувшие сутки инфекцию обнаружили у 255 медицинских работников. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 инфицировались по меньшей мере 23 890 медиков.

: за минувшие сутки инфекцию обнаружили у 255 медицинских работников. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 инфицировались по меньшей мере 23 890 медиков. Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: со вчера заболели еще 65 военных. Всего с начала пандемии выздоровели 4 146 военнослужащих, умерли – 17 инфицированных.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Недельная статистика по ситуации с COVID-19 от Минздрава

53 270 новых случаев заболеваний коронавирусной болезнью, тогда как на позапрошлой неделе – 45 286, то есть почти на 8 тысяч случаев больше.

283 494 исследования методом ПЦР против 238 404 на позапрошлой неделе, что почти на 50 тысяч больше;

госпитализации нуждались 7 248 человек, тогда как на позапрошлой неделе – 6 545;

диагностировали 37 265 пневмоний, что на 9 тысяч больше, чем на позапрошлой неделе.

Заработал Всеукраинский контакт центр противодействия COVID-19

2 ноября, начал работу Всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию распространению коронавирусной болезни. Глава Минздрава Максим Степанов считает, что таким образом каждый гражданин сможет бесплатно и своевременно получить исчерпывающую информацию по всем вопросам относительно COVID-19, независимо от места проживания.

Всеукраинский контактный центр минздрава: следует позвонить на номер 0-800-60-20-19.В контакт-центре 150 операторов будут предоставлять информацию круглосуточно. На территории Украины звонок бесплатный.

Новые условия введения жесткого карантина в Украине

Уже как минимум в третий раз в Украине меняют критерии, при которых планируют ввести локдаун. Степанов заявил, что жесткий карантин в стране введут тогда, когда суточный прирост инфицированных составит 20 тысяч.

Ведь, по подсчетам министерства, при такой заболеваемости все места в больницах уже будут заполнены.

В Киеве будут максимально откладывать карантин

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что эпидситуация в столице сложная, но введение жестких карантинных ограничений будет крайней мерой. Это принципиальная позиция городских властей.

Впрочем мэр города отметил, что если правительство одобрит введение жесткого карантина в стране или в столице, то местные власти будут вынуждены выполнить это решение.

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Столица может повторно закрыть метро

Киевское метро вновь может прекратить работу через большое количество больных COVID-19. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, такой сценарий возможен, если столица попадет в красную зону карантина.

Но, заметим, что по прогнозам председателя Госпотребслужбы Олега Рубана, Киев и в дальнейшем будет находиться в оранжевой зоне.

К слову, за минувшие сутки в Киеве зарегистрировали еще 507 больных коронавирусной инфекцией, а общее количество выявленных случаев инфицирования в столице составляет 25 034.

Обновленные карантинные зоны

Министерство здравоохранения обновило разделение Украины на четыре карантинные зоны. Новое эпидемическое зонирование вступило в силу сегодня, 2 ноября. В оранжевую зону попали 16 крупных городов.

Какие крупные города попали в оранжевую зону

Киев,

Винница,

Луцк,

Днепр,

Авдеевка,

Мукачево,

Запорожье,

Белая Церковь,

Кропивницкий,

Лисичанск,

Львов,

Одесса,

Гадяч,

Тернополь,

Херсон,

Черкассы.

Примечание: в оранжевую зону попадает регион, в котором в течение 5 дней заняты от 50 до 70% больничных коек или проводятся менее 48 тестов на 100 тысяч населения.



Адаптивный карантин: новые ограничения / инфографика 24 канала

В Минздраве объяснили проблему с медицинским кислородом в больницах

По данным главы Минздрава Максима Степанова, в Украине нет проблем с медицинским кислородом, однако не хватает емкостей для него

Степанов заявил, что уже дал поручение Минздраву усилить работу по обеспеченности тарой лечебных учреждений. Сейчас в Украине есть 16 производителей медицинского кислорода. К тому же срок выдачи лицензии для предприятий сократили до минимума.

Почему важно обеспечение медицинским кислородом? Для пациентов, имеющих осложненное течение коронавирусной болезни, в частности проблемы с дыханием, кислород незаменимая вещь для спасения жизни больного.

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Новости о коронавирусе в мире 2 ноября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире инфицировались более 46 миллионов человек, свыше 31 миллион из которых – выздоровели. К сожалению, 1 201 432 больных умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 9 208 876; Индия – 8 229 313; Бразилия – 5 545 705; Россия – 1 624 665; Франция – 1 458 999.



Главные события в мире по коронавирусу

Похоронные бюро в Испании протестуют из-за COVID-19

В Испании резко выросло количество смертей из-за заболеваемость COVID-19. аз-за этого работники похоронных бюро объявили забастовку. В профсоюзах похоронных бюро требуют увеличить количество сотрудников, чтобы избежать задержки захоронений.

Представители похоронных бюро недовольны и тем, что у местных властей нет плана действий для непредсказуемых ситуаций.

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Ряд стран мира объявили частичный локдаун

Сейчас в Европе фиксируют почти 240 тысяч новых случаев в сутки, а более 10 европейских стран сообщают о рекордном количестве госпитализированных.

Какие страны ЕС усилили карантин:

Франция;

Германия;

Греция;

Бельгия;

Португалия;

Австрия;

Великобритания;

Италия;

Испания;

Польша.

Большинство из этих стран усилило карантинные мероприятия на месяц уже со 2 ноября, другие же – введут локдаун с 5 ноября. Карантинные ограничения будут менее жесткими, чем весной.

Новые локдауны ударили по рынку нефти: цена Brent упала до майского минимума

В понедельник, 2 ноября цены на нефть достигли пятимесячного минимума. Обвал стоимости сырья вызван введением новых ограничительных мер в некоторых европейских странах из-за роста новых случаев коронавируса.

В частности, вновь ввели карантинные мероприятия Великобритания, Франция и Германия, которые борются со стремительным увеличением количества больных COVID-19.

Цена нефти Brent упала до 35,74 доллара за баррель . В последний раз такая стоимость сырья этой марки наблюдалась в конце мая.

. В последний раз такая стоимость сырья этой марки наблюдалась в конце мая. В общем, нефть Brent с начала 2020 года подешевела на 45%.

Научные открытия и исследования о коронавирусе

ЕС внес в черный список российскую и китайскую вакцину против COVID-19

Вакцины от COVID-19, которые создали в России и Китае, никогда не будут использоваться на территории Евросоюза. Соглашения будут заключать только со странами, которые готовы производить препарат на территории ЕС.

Вакцины, разработанные в других странах, могут попасть на европейский рынок только при условии прохождения тщательной процедуры сертификации, об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

ЕК уже договорилась о предварительном заказе вакцин с шестью западными фармкомпаниями, которые завершают клинические испытания и готовятся к выходу на рынок, с ними контракты будут заключены в ближайшее время.

Главные вакцины-претенденты: AstraZeneca, Sanofi-GSK и Johnson & Johnson, еще с тремя разработчиками – CureVac, Moderna и BioNTech и Pfizer.