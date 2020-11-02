Новости о коронавирусе 2 ноября: карантин в Европе, российскую вакцину внесли в черный список
В Украине уже более 400 тысяч человек инфицировались коронавирусом, суточный прирост больных постоянно растет, но в Минздраве убеждают, что ситуация контролируемая. Европейские страны вернулись к жестким условиям карантина. Еврокомиссия внесла российскую и китайскую вакцину в черный список - с ними не будут заключать соглашения. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 ноября.
Новости о коронавирусе в Украине 2 ноября
За минувшие сутки коронавирус диагностировали 6 754 жителям Украины. По состоянию на 2 ноября общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Украине составляет 402 194.
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Из них выздоровели 163 768 пациентов, но 7 375 больных умерли. Еще 231 051 человек продолжает лечиться от болезни.
Коронавирус в областях Украины по состоянию на 2 ноября
- Kиев – 38745 случаев;
- Винницкая область – 10789 случаев;
- Волынская область – 13983 случая;
- Днепропетровская область – 15411 случаев;
- Донецкая область – 11235 случаев;
- Житомирская область – 15363 случая;
- Закарпатская область – 14911 случаев;
- Запорожская область – 10370 случаев;
- Ивано-Франковская область – 21169 случаев;
- Киевская область – 17175 случаев;
- Кировоградская область – 2656 случаев;
- Луганская область – 3760 случаев;
- Львовская область – 30700 случаев;
- Николаевская область – 8495 случаев;
- Одесская область – 25325 случаев;
- Полтавская область – 9852 случая;
- Ровненская область – 19573 случая;
- Сумская область – 12071 случай;
- Тернопольская область – 20963 случая;
- Харьковская область – 37997 случаев;
- Херсонская область – 4270 случаев;
- Хмельницкая область – 16422 случая;
- Черкасская область – 9422 случая;
- Черновицкая область – 22485 случаев;
- Черниговская область – 9052 случая.
- Сколько медиков заболело коронавирусом в Украине: за минувшие сутки инфекцию обнаружили у 255 медицинских работников. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 инфицировались по меньшей мере 23 890 медиков.
- Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: со вчера заболели еще 65 военных. Всего с начала пандемии выздоровели 4 146 военнослужащих, умерли – 17 инфицированных.
Главные новости о коронавирусе в Украине
Недельная статистика по ситуации с COVID-19 от Минздрава
- 53 270 новых случаев заболеваний коронавирусной болезнью, тогда как на позапрошлой неделе – 45 286, то есть почти на 8 тысяч случаев больше.
- 283 494 исследования методом ПЦР против 238 404 на позапрошлой неделе, что почти на 50 тысяч больше;
- госпитализации нуждались 7 248 человек, тогда как на позапрошлой неделе – 6 545;
- диагностировали 37 265 пневмоний, что на 9 тысяч больше, чем на позапрошлой неделе.
Заработал Всеукраинский контакт центр противодействия COVID-19
2 ноября, начал работу Всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию распространению коронавирусной болезни. Глава Минздрава Максим Степанов считает, что таким образом каждый гражданин сможет бесплатно и своевременно получить исчерпывающую информацию по всем вопросам относительно COVID-19, независимо от места проживания.
Новые условия введения жесткого карантина в Украине
Уже как минимум в третий раз в Украине меняют критерии, при которых планируют ввести локдаун. Степанов заявил, что жесткий карантин в стране введут тогда, когда суточный прирост инфицированных составит 20 тысяч.
Ведь, по подсчетам министерства, при такой заболеваемости все места в больницах уже будут заполнены.
В Киеве будут максимально откладывать карантин
Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что эпидситуация в столице сложная, но введение жестких карантинных ограничений будет крайней мерой. Это принципиальная позиция городских властей.
Впрочем мэр города отметил, что если правительство одобрит введение жесткого карантина в стране или в столице, то местные власти будут вынуждены выполнить это решение.
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Столица может повторно закрыть метро
Киевское метро вновь может прекратить работу через большое количество больных COVID-19. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, такой сценарий возможен, если столица попадет в красную зону карантина.
Но, заметим, что по прогнозам председателя Госпотребслужбы Олега Рубана, Киев и в дальнейшем будет находиться в оранжевой зоне.
К слову, за минувшие сутки в Киеве зарегистрировали еще 507 больных коронавирусной инфекцией, а общее количество выявленных случаев инфицирования в столице составляет 25 034.
Обновленные карантинные зоны
Министерство здравоохранения обновило разделение Украины на четыре карантинные зоны. Новое эпидемическое зонирование вступило в силу сегодня, 2 ноября. В оранжевую зону попали 16 крупных городов.
Какие крупные города попали в оранжевую зону
- Киев,
- Винница,
- Луцк,
- Днепр,
- Авдеевка,
- Мукачево,
- Запорожье,
- Белая Церковь,
- Кропивницкий,
- Лисичанск,
- Львов,
- Одесса,
- Гадяч,
- Тернополь,
- Херсон,
- Черкассы.
Адаптивный карантин: новые ограничения / инфографика 24 канала
В Минздраве объяснили проблему с медицинским кислородом в больницах
По данным главы Минздрава Максима Степанова, в Украине нет проблем с медицинским кислородом, однако не хватает емкостей для него
Степанов заявил, что уже дал поручение Минздраву усилить работу по обеспеченности тарой лечебных учреждений. Сейчас в Украине есть 16 производителей медицинского кислорода. К тому же срок выдачи лицензии для предприятий сократили до минимума.
Почему важно обеспечение медицинским кислородом?Для пациентов, имеющих осложненное течение коронавирусной болезни, в частности проблемы с дыханием, кислород незаменимая вещь для спасения жизни больного.
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Новости о коронавирусе в мире 2 ноября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире инфицировались более 46 миллионов человек, свыше 31 миллион из которых – выздоровели. К сожалению, 1 201 432 больных умерли.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 9 208 876;
- Индия – 8 229 313;
- Бразилия – 5 545 705;
- Россия – 1 624 665;
- Франция – 1 458 999.
Главные события в мире по коронавирусу
Похоронные бюро в Испании протестуют из-за COVID-19
В Испании резко выросло количество смертей из-за заболеваемость COVID-19. аз-за этого работники похоронных бюро объявили забастовку. В профсоюзах похоронных бюро требуют увеличить количество сотрудников, чтобы избежать задержки захоронений.
Представители похоронных бюро недовольны и тем, что у местных властей нет плана действий для непредсказуемых ситуаций.
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Ряд стран мира объявили частичный локдаун
Сейчас в Европе фиксируют почти 240 тысяч новых случаев в сутки, а более 10 европейских стран сообщают о рекордном количестве госпитализированных.
Какие страны ЕС усилили карантин:
- Франция;
- Германия;
- Греция;
- Бельгия;
- Португалия;
- Австрия;
- Великобритания;
- Италия;
- Испания;
- Польша.
Большинство из этих стран усилило карантинные мероприятия на месяц уже со 2 ноября, другие же – введут локдаун с 5 ноября. Карантинные ограничения будут менее жесткими, чем весной.
Новые локдауны ударили по рынку нефти: цена Brent упала до майского минимума
В понедельник, 2 ноября цены на нефть достигли пятимесячного минимума. Обвал стоимости сырья вызван введением новых ограничительных мер в некоторых европейских странах из-за роста новых случаев коронавируса.
В частности, вновь ввели карантинные мероприятия Великобритания, Франция и Германия, которые борются со стремительным увеличением количества больных COVID-19.
- Цена нефти Brent упала до 35,74 доллара за баррель. В последний раз такая стоимость сырья этой марки наблюдалась в конце мая.
- В общем, нефть Brent с начала 2020 года подешевела на 45%.
Научные открытия и исследования о коронавирусе
ЕС внес в черный список российскую и китайскую вакцину против COVID-19
Вакцины от COVID-19, которые создали в России и Китае, никогда не будут использоваться на территории Евросоюза. Соглашения будут заключать только со странами, которые готовы производить препарат на территории ЕС.
Вакцины, разработанные в других странах, могут попасть на европейский рынок только при условии прохождения тщательной процедуры сертификации, об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
ЕК уже договорилась о предварительном заказе вакцин с шестью западными фармкомпаниями, которые завершают клинические испытания и готовятся к выходу на рынок, с ними контракты будут заключены в ближайшее время.
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