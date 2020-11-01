Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 395 440. По словам Степанова, если динамика заболеваемости в стране не улучшится, то придется выбирать, кого лечить. В Израиле вакцину против COVID-19 начали тестировать на людях. Впервые за 5 месяцев в Австралии не зарегистрировали ни одного больного коронавирусом. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 1 ноября

За минувшие сутки в Украине обнаружили еще 7 959 больных коронавирусной инфекцией. За этот же период умерли еще 110 пациентов, еще 2 513 – выздоровели, сообщает 24 канал.

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Зато в больницы госпитализировали еще 1 019 людей с коронавирусом или подозрением на наличие заболевания.

С начала пандемии в Украине обнаружили 395 440 больных коронавирусом. 161 441 пациент выздоровел, но 7 306 инфицированных умерли. По состоянию на 1 ноября в стране остается 229 206 активных больных.

Коронавирус в областях Украины 1 ноября

Винницкая область – 10575 (+233);

Волынская область – 13784 (+230);

Днепропетровская область – 15266 (+195);

Донецкая область – 10937 (+545);

Житомирская область – 14965 (+708);

Закарпатская область – 14695 (+225);

Запорожская область – 10112 (+203);

Ивано-Франковская область – 20793 (+401);

Кировоградская область – 2610 (+96);

Киев — 38238 (+689);

Киевская область – 16816 (+352);

Львовская область – 30236 (+408);

Луганская область – 3714 (+78);

Николаевская область – 8144 (+362);

Одесская область – 24994 (+371);

Полтавская область – 9739 (+176);

Ровенская область – 19373 (+215);

Сумская область – 11924 (+174);

Тернопольская область – 20808 (+139);

Харьковская область – 37180 (+883);

Херсонская область – 4153 (+193);

Хмельницкая область – 16148 (+424);

Черновицкая область – 22067 (+409);

Черкасская область – 9305 (+148);

Черниговская область – 8865 (+102);

Сколько медиков заболело коронавирусом в Украине: за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 253 медицинских работников. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 инфицировались по меньшей мере 23 636 медиков.

за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 253 медицинских работников. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 инфицировались по меньшей мере 23 636 медиков. Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: сейчас в рядах ВСУ болеет 1 701 человек. Всего выздоровели 4 146 военнослужащих. К сожалению, вчера в результате недуга скончался работник ВС. Всего с начала пандемих от коронавируса умерли 17 инфицированных и работников Вооруженных сил Украины.

Придется выбирать, кого лечить, – Степанов заявил, что больницы в Украине стремительно заполнятся

В Украине уже занято 67% больничных коек для больных коронавирусом. За неделю число госпитализированных в стране выросло на более чем 3 тысячи. По состоянию на утро 1 ноября в медицинских учреждениях лечилось 26 593 больных. Зато для пациентов с коронавирусом Украина не может предоставить больше, чем 52 тысячи коек. В том случае, если весь коечный фонд будет заполнен, Минздраву придется ввести соответствующие алгоритмы по "сортировке и выбору пациентов". Подробнее об этом читайте по ссылке.

Украина потеряла трех основных вратарей перед матчами с Россией

В матчах гандбола до отбора на чемпионат Европы-2022 против России точно не будут соревноваться линейный Эдуард Захаров, а также вратарь Антон Терехов. У них обоих диагностировали коронавирус. Таким образом, перед матчами с россиянами сборная Украины не досчитается трех основных вратарей. Ранее стало известно, что участие в играх не примут Геннадий Комок и Антон Деревянкин.



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Новости о коронавирусе в мире 1 ноября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире инфицировались более 46 миллионов человек, более чем 30 миллионов из которых – выздоровели. К сожалению, 1 196 816 больных умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 9 127 402;

Индия – 8 184 082;

Бразилия – 5 535 605;

Россия – 1 624 648;

Франция – 1 412 709.

В России за сутки зарегистрировали рекордные 18 665 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 18 665 новых случаев заражения коронавирусом. Для страны это очередной рекордный суточный прирост больных с начала пандемии. Больше всего новых больных зафиксировали в Москве за сутки в городе аж 5 261 случай заражения.

Впервые за 5 месяцев в Австралии не зарегистрировали ни одного больного коронавирусом

В Австралии впервые за почти 5 месяцев не обнаружили ни одного больного коронавирусом. Представители органов здравоохранения заявили, что в ближайшие дни карантин может быть ослаблен. В стране был один из самых жестких карантинов в мире и безусловно, это дало свой результат. Подробнее о ситуации в Австралии читайте здесь.

В Израиле вакцину против COVID-19 начали испытывать на людях

Сейчас в Иерусалиме начали первый этап испытаний на людях израильской вакцины против коронавируса Brilife, которую разработал Институт биологических исследований имени Вейцманана. Испытания будут проходить в три этапа и продлятся не менее, чем пол года. Первым добровольцем стал 34-летний аспирант Сергей Арель.