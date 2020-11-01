В Австралии впервые за почти 5 месяцев не обнаружили ни одного больного коронавирусом. Представители органов здравоохранения заявили, что в ближайшие дни карантин может быть ослаблен.

С начала пандемии в 25-миллионной Австралии зафиксировали около 27 500 случаев заражения коронавирусом и 900 смертей вследствие болезни. Это значительно меньше, чем во многих странах мира благодаря тому, что австралийские власти пыталась сдержать распространение инфекции любыми способами, сообщает BBC.

К теме За сутки в Украине обнаружили около 8 тысяч новых больных COVID-19

Да, строгие карантинные ограничения повлияли на ход пандемии в стране. Кроме этого, в Австралии массово тестировали граждан на наличие инфекции и оперативно отслеживали всех контактных лиц.

На прошлой неделе штат Виктория, в котором действовали строгие правила карантина, снял большинство своих ограничений. Теперь люди могут свободно покидать свои дома, посещать розничные магазины, рестораны, кафе и бары. Также разрешили собираться в группы до 10 человек.

Премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс похвалил местных жителей за соблюдение следующих строгих правил и заявил, что они хорошо настраиваются на "нормальное Рождество".

Напомним, что из-за стремительного роста заболеваемости штат Виктория закрыли еще в начале июля. Тогда закрыли все заведения, которые не обеспечивают жизнеспособность региона.

Граждан обязали не выходить из дома без крайней необходимости, выезжать за пределы штата также было запрещено.

Карантин стал сложным испытанием для местных жителей. Люди скупали товары первой необходимости и еду, которая имеет длительный срок хранения, в частности: консервы, туалетную бумагу и дезинфекторы.