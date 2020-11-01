Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла до 395 440. За словами Степанова, якщо динаміка захворюваності в країні не покращиться, то доведеться обирати, кого лікувати. В Ізраїлі вакцину проти COVID-19 почали тестувати на людях. Вперше за 5 місяців в Австралії не зареєстрували жодного хворого на коронавірус. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 1 листопада

За минулу добу в Україні виявили ще 7 959 хворих на коронавірусну інфекцію. За цей самий період померли ще 110 пацієнтів, ще 2 513 – одужали, повідомляє 24 канал.

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Натомість до лікарень госпіталізували ще 1 019 людей з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання.

Від початку пандемії в Україні виявили 395 440 хворих на коронавірус. 161 441 пацієнт одужав, але 7 306 інфікованих померли. Станом на 1 листопада у країні залишається 229 206 активних хворих.

Коронавірус в областях України 1 листопада

Вінницька область – 10575 (+233);

Волинська область – 13784 (+230);

Дніпропетровська область – 15266 (+195);

Донецька область – 10937 (+545);

Житомирська область – 14965 (+708);

Закарпатська область – 14695 (+225);

Запорізька область – 10112 (+203);

Івано-Франківська область – 20793 (+401);

Кіровоградська область – 2610 (+96);

Київ — 38238 (+689);

Київська область – 16816 (+352);

Львівська область – 30236 (+408);

Луганська область – 3714 (+78);

Миколаївська область – 8144 (+362);

Одеська область – 24994 (+371);

Полтавська область – 9739 (+176);

Рівненська область – 19373 (+215);

Сумська область – 11924 (+174);

Тернопільська область – 20808 (+139);

Харківська область – 37180 (+883);

Херсонська область – 4153 (+193);

Хмельницька область – 16148 (+424);

Чернівецька область – 22067 (+409);

Черкаська область – 9305 (+148);

Чернігівська область – 8865 (+102);

Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні : за минулу добу коронавірус виявили у 253 медичних працівників. Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися щонайменше 23 636 медиків.

: за минулу добу коронавірус виявили у 253 медичних працівників. Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися щонайменше 23 636 медиків. Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: нині у лавах ЗСУ хворіє 1 701 людина. Усього одужали 4 146 військовослужбовців. На жаль, вчора внаслідок недуги помер працівник ЗС. Загалом від початку пандеміх від коронавірусу померли 17 інфікованих та працівників Збройних сил України.

Доведеться обирати, кого лікувати, – Степанов заявив, що лікарні в Україні стрімко заповняться

В Україні вже зайнято 67% лікарняних ліжок для хворих на коронавірус. За тиждень кількість госпіталізованих в країні зросла на більш ніж 3 тисячі. Станом на ранок 1 листопада у медичних установах лікувалось 26 593 хворих. Натомість для пацієнтів з коронавірусом Україна не може надати більше, ніж 52 тисячі ліжок. У тому випадку, якщо весь ліжковий фонд буде заповнено, МОЗ доведеться ввести відповідні алгоритми щодо "сортування і вибору пацієнта". Детальніше про це читайте за посиланням.

Україна втратила трьох основних воротарів перед матчами з Росією

В матчах гандболу до відбору на чемпіонат Європи-2022 проти Росії точно не змагатимуться лінійний Едуард Захаров, а також воротар Антон Терехов. У них обох діагностували коронавірус. Таким чином, перед матчами з росіянами збірна України не дорахується трьох основних воротарів. Раніше стало відомо, що участь в іграх не приймуть Геннадій Комок та Антон Дерев'янкин.



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Новини про коронавірус у світі 1 листопада

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися понад 46 мільйонів людей, більш ніж 30 мільйонів з яких – одужали. На жаль, 1 196 816 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 9 127 402;

Індія – 8 184 082;

Бразилія – 5 535 605;

Росія – 1 624 648;

Франція – 1 412 709.

В Росії за добу зареєстрували рекордні 18 665 випадків зараження COVID-19

За минулу добу у Росії виявили 18 665 нових випадків зараження коронавірусом. Для країни це черговий рекордний добовий приріст хворих від початку пандемії. Найбільше нових хворих зафіксували у Москві – за добу у місті аж 5 261 випадок зараження.

Вперше за 5 місяців в Австралії не зареєстрували жодного хворого на коронавірус

В Австралії вперше за майже 5 місяців не виявили жодного хворого на коронавірус. Представники органів охорони здоров’я заявили, що найближчими днями карантин може бути послаблено. В країні був один із найжорсткіших карантинів у світі й безумовно, це дало свій результат. Детальніше про ситуацію в Австралії читайте тут.

В Ізраїлі вакцину проти COVID-19 почали випробовувати на людях

Нині в Єрусалимі розпочали перший етап випробувань на людях ізраїльської вакцини проти коронавірусу Brilife, яку розробив Інститут біологічних досліджень імені Вейцманана. Випробування проходитимуть у три етапи та триватимуть не менше, ніж пів року. Першим добровольцем став 34-річний аспірант Сергій Арель.