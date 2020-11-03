Згідно з дослідженням, у половини госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом сильно згущується кров, що призводить до утворення тромбів. Вчені пояснили, чому так відбувається.

Науковці зі США знайшли причину утворення згустків крові серед пацієнтів з COVID-19. Винуватець – аутоімунне антитіло, що циркулює в крові. Воно атакує клітини і викликає згустки в артеріях, венах та мікроскопічних судинах. Робота опублікована у журналі Science Translational Medicine.

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Чому тромби є небезпечними

Так звані згустки крові при коронавірусі, а саме тромби, найчастіше стають причиною інсультів. Під час COVID-19 переважно утворюються мікроскопічні згустки, які обмежують кровотік у легенях, тим самим погіршуючи кисневий обмін.

До виникнення COVID-19 ці антитіла зазвичай спостерігались у пацієнтів з аутоімунними захворюваннями. Тож виявлений в'язок між аутоантитілами та COVID-19 став несподіванкою для вчених.

У пацієнтів з COVID-19 ми продовжуємо спостерігати невпинний, самопосилювальний цикл запалення та згортання крові в організмі. Ми дізнались, що аутоантитіла можуть бути винуватцем цього циклу,

– розповів один з авторів роботи, доктор медичних наук Йоген Канті.

Найгірше згортання, яке ми коли-небудь бачили, – дослідники

У близько половини "важких" госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 вчені виявили комбінацію високих рівнів як і небезпечних антитіл, так і занадто активних нейтрофілів, які при самознищенні руйнують білі кров'яні клітини.

Щоб дізнатись більше, вчені перевірили небезпеку цієї комбінації на моделях мишей.

Антитіла пацієнтів з активною інфекцією COVID-19 створили разюче згортання у тварин – одне з найгірших показників згортання, що ми коли-небудь бачили. Ми виявили новий механізм, за допомогою якого у пацієнтів з COVID-19 можуть утворюватися тромби,

– заявив Канті.

Дослідники кажуть, що ці висновки ще не готові до клінічної практики, але вони дають поштовх до нових та надійніших досліджень тромбозу та запалення у пацієнтів з COVID-19.