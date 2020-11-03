Согласно исследованию, у половины госпитализированных пациентов с коронавирусом сильно сгущается кровь, что приводит к образованию тромбов. Ученые объяснили, почему так происходит.

Ученые из США нашли причину образования сгустков крови у пациентов с COVID-19. Виновник – аутоиммунное антитело, циркулирует в крови. Оно атакует клетки и вызывает сгустки в артериях, венах и микроскопических сосудах. Работа опубликована в журнале Science Translational Medicine.

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Почему тромбы опасны

Так называемые сгустки крови при коронавирусе, а именно тромбы, чаще всего становятся причиной инсультов. Во время COVID-19 преимущественно образуются микроскопические сгустки, которые ограничивают кровоток в легких, тем самым ухудшая кислородный обмен.

К возникновению COVID-19 эти антитела обычно наблюдались у пациентов с аутоиммунными заболеваниями. Поэтому обнаружение связи между аутоантителами и COVID-19 стало неожиданностью для ученых.

У пациентов с COVID-19 мы продолжаем наблюдать непрерывный, самопосилювальний цикл воспаления и свертывания крови в организме. Мы узнали, что аутоантитела могут быть виновником этого цикла,

– рассказал один из авторов работы, доктор медицинских наук Йоген Канте.

Хутшее свертывание, которое мы когда-либо видели, – исследователи

В около половины "трудных" госпитализированных пациентов с COVID-19 ученые обнаружили комбинацию высоких уровней опасных антител и слишком активных нейтрофилов, которые при самоуничижении разрушают белые кровяные клетки.

Чтобы узнать больше, ученые проверили опасность этой комбинации на моделях мышей.

Антитела пациентов с активной инфекцией COVID-19 создали поразительное свертывание у животных – одно из худших показателей свертывания, которое мы когда-либо видели. Мы обнаружили новый механизм, с помощью которого у пациентов с COVID-19 могут образовываться тромбы,

– заявил Канте.

Исследователи говорят, что эти выводы еще не готовы для клинической практики, но они дают толчок новым и надежным исследованиям тромбоза и воспаления у пациентов с COVID-19.