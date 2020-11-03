В Україні планують значно посилити карантин, через погіршення ситуації з коронавірусом. Обмеження, ймовірно, запровадять вже з наступного тижня.

Яким чином в Україні посилять карантин

Уряд розглядає варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення. Про це пише УП з посиланням на джерела в Кабінеті міністрів та Офісі президента.

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Видання повідомило, що за даними кількох незалежних одне від одного джерел, ймовірність посилення карантину дуже висока.

Раніше, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прозвітував у Раді щодо поширення коронавірусної хвороби в Україні. За його словами, ситуація критична, Україна дійшла до точки неповернення.

Яка ситуація з поширенням коронавірусу в Україні

За минулу добу захворіли 8899 людей, – це найбільше від початку епідемії в Україні. Серед нових випадків інфікувань 346 дітей та 401 медпрацівник.

Госпіталізували до лікарень 1207 хворих на коронавірус, – що теж є рекордним показник від початку епідемії.

Загалом в Україні на COVID-19 захворіли – 411 093 людей, з них видужали 168 868 хворих, натомість померли від ускладнень 7 532 мешканці України.

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Який карантин діє в Україні наразі

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 жовтня 2020 року включно. До того часу в Україні діятиме карантин у форматі поділу на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

У кожній зоні діють інші карантинні обмеження. З 2 листопада в Україні почали діяти оновлені зони карантину.

Нагадаємо, карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу