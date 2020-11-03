Ми близькі до катастрофи, – Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прозвітував у Раді щодо поширення коронавірусної хвороби в Україні. За його словами, ситуація критична, Україна дійшла до точки неповернення.
Про це очільник МОЗ розповів під час звернення до народних депутатів 3 листопада, передає 24 канал.
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Ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи. Ситуація критична не тільки в Україні, а й всьому світі,
– заявив Степанов.
За його словами, навантаження від COVID-19 не витримують навіть найпотужніші медичні системи європейських країн, тому Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія знову ввели жорсткі карантинні обмеження.
Попереду важкі часи
Степанов зауважив, що попереду важкі часи, а когось окремого відповідального за боротьбу з коронавірусом немає.
Та нагадав, що потрібно дотримуватися дистанції й носити маску, а у разі виникнення перших симптомів поводитися відповідально — звернутися до лікаря, ізолюватися, не наражати на небезпеку інших.
Лікарям доведеться обирати, кого рятувати
За словами міністра ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну.
Відзначимо, в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені вже на 68,8%. Всього введено 40 987 таких ліжок.
Найгірша ситуація із завантаженістю лікарень у Полтавській (91,7%), Житомирській (85,8%) та Івано-Франківській (81,4%) областях, а також у Києві (78,3%).
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