Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прозвітував у Раді щодо поширення коронавірусної хвороби в Україні. За його словами, ситуація критична, Україна дійшла до точки неповернення.

Про це очільник МОЗ розповів під час звернення до народних депутатів 3 листопада, передає 24 канал.

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Ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи. Ситуація критична не тільки в Україні, а й всьому світі,

– заявив Степанов.

За його словами, навантаження від COVID-19 не витримують навіть найпотужніші медичні системи європейських країн, тому Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія знову ввели жорсткі карантинні обмеження.

Попереду важкі часи

Степанов зауважив, що попереду важкі часи, а когось окремого відповідального за боротьбу з коронавірусом немає.

Максим Степанов “Настав час особистої відповідальності кожного. Коронавірус розповсюджується виключно від однієї людини до іншої. Тому кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження інфекції”.

Та нагадав, що потрібно дотримуватися дистанції й носити маску, а у разі виникнення перших симптомів поводитися відповідально — звернутися до лікаря, ізолюватися, не наражати на небезпеку інших.

Лікарям доведеться обирати, кого рятувати

За словами міністра ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну.

Максим Степанов будемо вимушені застосувати протокол медичного сортування. з пріоритетом надання медичної допомоги хворим з більшими шансами на виживання”. “Легко пройти другу хвилю – неможливо. Після заповненості 100% ліжок ми. з пріоритетом надання медичної допомоги хворим з більшими шансами на виживання”.

Відзначимо, в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені вже на 68,8%. Всього введено 40 987 таких ліжок.

Найгірша ситуація із завантаженістю лікарень у Полтавській (91,7%), Житомирській (85,8%) та Івано-Франківській (81,4%) областях, а також у Києві (78,3%).

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