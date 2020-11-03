Чи розгортатимуть в Україні мобільні морги: відповідь МОЗ
Міністерство охорони здоров'я поки що не планує розгортати мобільні морги в Україні. У відомстві сподіваються, що українці почнуть дотримуватись правил та рекомендацій щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби.
У МОЗ сподіваються, що морги не будуть переповнені померлими від COVID-19.Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 3 листопада, передає 24 канал.
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На сьогодні ми таке питання навіть не розглядали, ми все ж таки дуже віримо, що українці почнуть дотримуватися всіх правил, які встановлені в нашій країні, дотримуватися рекомендацій МОЗ,
– зауважив Степанов.
Тож висловив сподівання, що Україна не перейде той рубіж під назвою "кількість померлих така, що морги не справляються, і що ми вимушені думати про розгортання мобільних моргів".
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Яка ситуація з поширенням коронавірусу в Україні
- За минулу добу захворіли 8899 людей, – це найбільше від початку епідемії в Україні. Серед нових випадків інфікувань 346 дітей та 401 медпрацівник.
- Госпіталізації потребували 1207 хворих на коронавірус. У них ускладнений перебіг коронавірусу, тобто кількість важких хворих збільшилась.
- За весь час пандемії в Україні захворіли – 411 093 людей, з них видужали 168 868 хворих, натомість померли від ускладнень чи супутніх захворювань – 7 532 мешканці України.
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