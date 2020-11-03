Міністерство охорони здоров'я поки що не планує розгортати мобільні морги в Україні. У відомстві сподіваються, що українці почнуть дотримуватись правил та рекомендацій щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби.

У МОЗ сподіваються, що морги не будуть переповнені померлими від COVID-19.Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 3 листопада, передає 24 канал.

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На сьогодні ми таке питання навіть не розглядали, ми все ж таки дуже віримо, що українці почнуть дотримуватися всіх правил, які встановлені в нашій країні, дотримуватися рекомендацій МОЗ,

– зауважив Степанов.

Тож висловив сподівання, що Україна не перейде той рубіж під назвою "кількість померлих така, що морги не справляються, і що ми вимушені думати про розгортання мобільних моргів".



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