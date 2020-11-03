Министерство здравоохранения пока не планирует разворачивать мобильные морги в Украине. В ведомстве надеются, что украинцы начнут придерживаться правил и рекомендаций по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

В Минздраве надеются, что морги не будут переполнены умершими от COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 3 ноября, передает 24 канал.

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На сегодня мы такой вопрос даже не рассматривали, мы все же очень верим, что украинцы начнут придерживаться всех правил, которые установлены в нашей стране, придерживаться рекомендаций Минздрава,

– заметил Степанов.

Поэтому выразил надежду, что Украина не перейдет тот рубеж под названием "количество умерших такова, что морги не справляются, и что мы вынуждены думать о развертывании мобильных моргов".

Какова ситуация с распространением коронавируса в Украине

За минувшие сутки заболели 8 899 человек, – это больше всего с начала эпидемии в Украине. Среди новых случаев инфицирований 346 детей и 401 медработник.

В госпитализации нуждались 1 207 больных коронавирусом. У них осложнено течение коронавируса, то есть количество тяжелых больных увеличилось.

За все время пандемии в Украине заболели – 411 093 человек, из них выздоровели 168 868 больных, а умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний – 7 532 жители Украины.