Мы близки к катастрофе: Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине
Министр здравоохранения Максим Степанов отчитался в Раде относительно распространения коронавирусной болезни в Украине. По его словам, ситуация критическая, Украина дошла до точки невозврата.
Об этом глава Минздрава рассказал во время обращения к народным депутатам 3 ноября, передает 24 канал.
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Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критична не только в Украине, но и во всем мире,
– заявил Степанов.
По его словам, нагрузку из-за COVID-19 не выдерживают даже самые мощные медицинские системы европейских стран, поэтому Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова ввели жесткие карантинные ограничения.
Впереди тяжелые времена
Степанов отметил, что впереди тяжелые времена, а кого-то отдельного ответственного за борьбу с коронавирусом нет.
И напомнил, что нужно соблюдать дистанцию и носить маску, а в случае возникновения первых симптомов вести себя ответственно – обратиться к врачу, изолироваться, не подвергать опасности других.
Врачам придется выбирать, кого спасать
По словам министра ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую.
Отметим, в Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены уже на 68,8%. Всего введено 40 987 таких коек.
Наихудшая ситуация с загруженностью больниц в Полтавской (91,7%), Житомирской (85,8%) и Ивано-Франковской (81,4%) областях, а также в Киеве (78,3%).
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