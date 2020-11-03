Министр здравоохранения Максим Степанов отчитался в Раде относительно распространения коронавирусной болезни в Украине. По его словам, ситуация критическая, Украина дошла до точки невозврата.

Об этом глава Минздрава рассказал во время обращения к народным депутатам 3 ноября, передает 24 канал.

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Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критична не только в Украине, но и во всем мире,

– заявил Степанов.

По его словам, нагрузку из-за COVID-19 не выдерживают даже самые мощные медицинские системы европейских стран, поэтому Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова ввели жесткие карантинные ограничения.

Впереди тяжелые времена

Степанов отметил, что впереди тяжелые времена, а кого-то отдельного ответственного за борьбу с коронавирусом нет.

Максим Степанов “Пришло время личной ответственности каждого. Коронавирус распространяется исключительно от одного человека к другому. Поэтому каждый из нас несет личную ответственность за распространение инфекции”.

И напомнил, что нужно соблюдать дистанцию и носить маску, а в случае возникновения первых симптомов вести себя ответственно – обратиться к врачу, изолироваться, не подвергать опасности других.

Врачам придется выбирать, кого спасать

По словам министра ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую.

Максим Степанов “Легко пройти вторую волну – невозможно. После заполненности 100% коек мы будем вынуждены применить протокол медицинской сортировки, с приоритетом оказания медицинской помощи больным с большими шансами на выживание".

Отметим, в Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены уже на 68,8%. Всего введено 40 987 таких коек.

Наихудшая ситуация с загруженностью больниц в Полтавской (91,7%), Житомирской (85,8%) и Ивано-Франковской (81,4%) областях, а также в Киеве (78,3%).

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