Правительство хочет усилить карантин, рассматривают введение комендантского часа, – СМИ
В Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничения, вероятно, введут уже со следующей недели.
Каким образом в Украине усилят карантин
Об этом пишет УП со ссылкой на источники в Кабинете министров и Офисе президента.
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Правительство рассматривает варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение.
Издание сообщило, что по данным нескольких независимых друг от друга источников, вероятность усиления карантина очень высока.
Ранее Министр здравоохранения Максим Степанов отчитался в Раде о распространении коронавирусной болезни в Украине. По его словам, ситуация критическая, Украина дошла до точки невозврата.
Какова ситуация с распространением коронавируса в Украине
- За минувшие сутки заболели 8 899 человек – это больше всего с начала эпидемии в Украине. Среди новых случаев инфицирования 346 детей и 401 медработник.
- Госпитализировали в больницы 1 207 больных коронавирусом, – что тоже является рекордным показателем с начала эпидемии.
- Всего в Украине на COVID-19 заболели – 411 093 человек, из них выздоровели 168 868 больных, в то время умерли от осложнений 7 532 жителя Украины.
Стоит знать Что такое локдаун и при каких условиях его могут ввести в Украине
Какой карантин действует в Украине пока
Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 октября 2020 года включительно. К тому времени в Украине будет действовать карантин в формате деления на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.
В каждой зоне действуют другие карантинные ограничения. Со 2 ноября в Украине начали действовать обновленные зоны карантина.
Напомним, карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта.
Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала
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