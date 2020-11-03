В Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничения, вероятно, введут уже со следующей недели.

Каким образом в Украине усилят карантин

Об этом пишет УП со ссылкой на источники в Кабинете министров и Офисе президента.

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Правительство рассматривает варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение.

Издание сообщило, что по данным нескольких независимых друг от друга источников, вероятность усиления карантина очень высока.

Ранее Министр здравоохранения Максим Степанов отчитался в Раде о распространении коронавирусной болезни в Украине. По его словам, ситуация критическая, Украина дошла до точки невозврата.

Какова ситуация с распространением коронавируса в Украине

За минувшие сутки заболели 8 899 человек – это больше всего с начала эпидемии в Украине. Среди новых случаев инфицирования 346 детей и 401 медработник.

Госпитализировали в больницы 1 207 больных коронавирусом, – что тоже является рекордным показателем с начала эпидемии.

Всего в Украине на COVID-19 заболели – 411 093 человек, из них выздоровели 168 868 больных, в то время умерли от осложнений 7 532 жителя Украины.

Стоит знать Что такое локдаун и при каких условиях его могут ввести в Украине

Какой карантин действует в Украине пока

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 октября 2020 года включительно. К тому времени в Украине будет действовать карантин в формате деления на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

В каждой зоне действуют другие карантинные ограничения. Со 2 ноября в Украине начали действовать обновленные зоны карантина.

Напомним, карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта.



Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала