Епіцентром пандемії коронавірусу стала Європа. Саме у європейських країнах зареєстрували найбільше інфікованих COVID-19.

У 52 європейських країнах зареєстрували понад 11,6 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Понад 293 тисяч хворих померли, повідомляє The Guardian.

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За кількістю виявлених випадків зараження Європа випередила країни Латинської Америки і Карибського басейну, де зареєстрували 11,4 мільйонів хворих на COVID-19.

Від початку жовтня у країнах Європи реєструють рекордні показники за добовим приростом інфікованих. Так, минулого тижня більша частина нових хворих була зареєстрована саме в Європі.

В середньому за добу коронавірус діагностують у 277 тисяч мешканців цієї частини світу. Натомість по усьому світові цей показник становить близько 517 тисяч.

Ми дійсно спостерігаємо вибух... в тому сенсі, що буде потрібно всього кілька днів, щоб приріст в європейському регіоні склав один мільйон випадків,

– заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

За словами Клюге, для стримання пандемії необхідно:

носити захисні маски,

скоротити контакти.

Представник ВООЗ зауважив, що якщо дотримуватись правил, то до лютого можна врятувати 266 тисяч життів у всьому європейському регіоні.