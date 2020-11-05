Эпицентром пандемии коронавируса стала Европа. Именно в европейских странах зарегистрировали больше всего инфицированных COVID-19.

В 52 европейских странах зарегистрировали более 11,6 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 293 тысяч больных умерли, сообщает The Guardian.

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По количеству выявленных случаев заражения Европа опередила страны Латинской Америки и Карибского бассейна, где зарегистрировали 11,4 миллиона больных COVID-19.

С начала октября в странах Европы регистрируют рекордные показатели по суточным приростам инфицированных. Так, на прошлой неделе большая часть новых больных была зарегистрирована именно в Европе.

В среднем за сутки коронавирус диагностируют в 277 тысяч жителей этой части мира. Зато по всему миру этот показатель составляет около 517 тысяч.

Мы действительно наблюдаем взрыв ... в том смысле, что потребуется всего несколько дней, чтобы прирост в европейском регионе составил один миллион случаев,

– заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По словам Клюге, для сдерживания пандемии необходимо:

носить защитные маски,

сократить контакты.

Представитель ВОЗ отметил, что если придерживаться правил, то к февралю можно спасти 266 тысяч жизней во всем европейском регионе.