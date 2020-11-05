За прошедшие сутки в Украине снова зарегистрировали рекордное количество новых больных COVID-19. За этот же период от недуга в мире умерло рекордное количество людей. В бюджете-2021 выделили отдельные средства на противодействие коронавирусу. Из-за мутации COVID-19 в Дании уничтожат от 15 до 17 миллионов норок. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 9 850 жителей Украины. Среди новых заболевших – 369 детей и 514 медработников, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирусе 4 ноября: рекорд инфицированных в Украине, неутешительная статистика

Больше всего инфицированных зафиксировали в Киеве (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

Со вчерашнего выздоровели 8 378 больных, в то же время умерли от осложнений 193 человека.

За все время пандемии в Украине: заболели – 430 467 человек, из них выздоровели – 184 782 пациента. Известно, что 7 924 больных спасти не удалось – они умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.

За минувшие сутки в стране осуществили 75 598 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 46 856, а методом ИФА – 28 742.

Статистика COVID-19 в областях по состоянию на 5 ноября:

г. Киев – 41 373 случая;

Винницкая область – 11 644 случая;

Волынская область – 14 889 случаев;

Днепропетровская область – 16 600 случаев;

Донецкая область – 12 873 случая;

Житомирская область – 16 598 случаев;

Закарпатская область – 15 849 случаев;

Запорожская область – 11 750 случаев;

Ивано-Франковская область – 22 521 случай;

Киевская область – 18 329 случаев;

Кировоградская область – 2 813 случаев;

Луганская область – 4 104 случая;

Львовская область – 32 069 случаев;

Николаевская область – 9 306 случаев;

Одесская область – 26 838 случаев;

Полтавская область – 11 079 случаев;

Ровненская область – 20 671 случай;

Сумская область – 13 196 случаев;

Тернопольская область – 21 499 случаев;

Харьковская область – 40 330 случаев;

Херсонская область – 4 852 случая;

Хмельницкая область – 17 989 случаев;

Черкасская область – 10 085 случаев;

Черновицкая область – 23 708 случаев;

Черниговская область – 9 502 случая.

Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: за минувшие сутки инфекцию обнаружили у 514 медработников. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заразились около 25 тысяч медиков, по меньшей мере 212 из которых умерли.

за минувшие сутки инфекцию обнаружили у 514 медработников. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заразились около 25 тысяч медиков, по меньшей мере 212 из которых умерли. Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: со вчера заболели еще 147 военных, поэтому сейчас в рядах ВСУ от недуга лечатся 1 936 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 4 403 военнослужащих, умерли – 18 инфицированных.

Бюджет-2021: сколько Украина выделит на противодействие COVID-19

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за проект бюджета-2021, который предусматривает выделение 19,4 миллиарда гривен на борьбу с COVID-19. При этом деньги закладываются и на вакцинацию. В целом, согласно документу, расходы на здравоохранение в 2021 году составят 156,2 миллиарда гривен. На что же они пойдут читайте по ссылке.

Правительство установит дополнительные карантинные ограничения

Министерство здравоохранения предложит правительству усилить карантинные ограничения. В ТРЦ хотят оставить работать исключительно магазины, чтобы люди могли приобрести необходимые им вещи и карантин не слишком влиял на экономику страны. Зато Минздрав будет предлагать Кабмину запретить проведение всех массовых мероприятий, деятельность спортзалов и фитнес-центров и бассейнов, а также деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают санитарные нормы.

В Украине могут установить специальные часы для обслуживания людей в возрасте 60+

Минздрав 5 ноября обратился в Кабмин с просьбой усилить карантин на территории Украины. В частности, установить отдельное время для обслуживания людей в возрасте 60+. Самым оптимальным временем, когда пожилые люди могут решить свои дела, в Минздраве назвали часы с 10:00 до 12:00.

Минздрав предложил изменения для красных зон карантина

Министерство здравоохранения предложило ввести некоторые изменения в красных зонах карантина. Касаются эти изменения посещения магазинов, работы детсадов и школ, а также тестов на коронавирус.

Что предлагается:

Позволить работать магазинам, но с 7 до 8 вечера. В то же время количество посетителей должно быть не более чем одно лицо на 20 квадратных метров.

Позволить работать детским садикам и школам с 1 по 4 классы. С 5 класса следует отправлять на дистанционное образование.

Ввести новый показатель, связанный с количеством положительных тестов на коронавирус. Если в красном регионе количество инфицированных превышает показатель 320 на 100 тысяч населения и показатель тестирования положительных результатов превышает 20% от всех протестированных, Минздрав предлагает ограничить и не позволять выбирать противоэпидемические ограничения, а применять полностью весь перечень.

Заметим, что с марта в Украине действует адаптивный карантин. С 9 ноября его планируют продлить до 31 декабря.



Какие ограничения сегодня действуют в карантинных зонах / Инфографика 24 канала

Отрицательный тест не обязателен: в Минздраве назвали основания для закрытия больничного после COVID-19

Работодатели не имеют права требовать от своих работников, переболевших коронавирусом, отрицательный ПЦР-тест, если семейный врач закрыл больничный. Закрытие больничного для работников, переболевших коронавирусом (COVID-19), может произойти по трем причинам, которые четко прописаны в документах Минздрава:

прошло 10 дней с первого дня симптомов. И в течение этих 10 дней есть три дня, когда отсутствовали симптомы. прошло 10 дней с момента получения положительного результата теста, проведенного методом ПЦР, и в течение этих 10 дней есть три дня, когда у человека отсутствуют симптомы. получение пациентом негативного ПЦР-теста на коронавирус.

Количество коек с кислородом увеличат вдвое

По данным Ляшко, сейчас в Украине есть 20 560 койкомест в учреждениях здравоохранения, которые отведены для борьбы с коронавирусной болезнью, обеспечены кислородом. А в октябре правительство выделило 572 миллионов медицинской субвенции для того, чтобы обустроить 42 189 коек.

В Ужгороде полностью заполнены все больницы для пациентов с COVID-19

В Ужгороде все больницы заполнены на 100% и больных коронавирусной инфекцией развозят в другие города области. Впрочем, уже и там заканчиваются места.

Письмо из Луганска: COVID-19 стал маркером состоятельности в оккупации

Вам когда-нибудь приходила в голову мысль о том, что болезнь может быть признаком избранности? Нынешний COVID-19, который поражает без разбора всех, по сути своей уже является маркером благосостояния. По крайней мере, таково мнение во временно оккупированном Луганске. Подробнее об этом в эксклюзивном материале 24 канала.

К теме В Германии за минувшие сутки обнаружили около 20 тысяч больных коронавирусом

Новости о коронавирусе в мире 5 ноября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились более 48 миллионов человек, более 31 миллиона из которых – поправились. К сожалению, 1 226 690 заболевших умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 9 588 591; Индия – 8 364 086; Бразилия – 5 590 025; Россия – 1 699 695; Франция – 1 591 162.

В мире за сутки умерло рекордное количество больных COVID-19

4 ноября во мире за сутки умерло рекордное количество больных COVID-19. Зарегистрировали 9 063 летальных случая вследствие осложненного течения коронавирусной болезни.

Италия вводит локдаун сразу в 4 регионах: что запретят в красной зоне

Правительство Италии ввело локдаун сразу в 4 регионах страны. В красную зону попали провинции: Калабрия, Ломбардия, Пьемонта и Валле-д'Аоста. Новые ограничения будут действовать с 6 ноября по 3 декабря. В этих регионах будет действовать комендантский час с 2:00 до 5:00, в магазинах будут продавать только еду и товары первой необходимости. Также там запретили работу учреждений культуры, а людям – передвижение между зонами.

Из-за мутации COVID-19 в Дании уничтожат от 15 до 17 миллионов норок

Дания, крупнейший в мире производитель меха из норки, заявила, что уничтожит всех норок в стране. Это сделают из-за того, что на фермах обнаружили новую мутационную версию COVID-19, которая распространилась на людей. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметил, что мутированная версия вируса ослабляет способность организма к производству антител.

Почти 20 тысяч инфицированных за сутки: в России ухудшилась ситуация с COVID-19

В РФ со вчерашнего заболели 19 404 человека. Уже вторые сутки в России суточный прирост заболевших превышает 19 тысяч.