За минувшие сутки в Германии зафиксировали рекодный прирост больных коронавирусной инфекцией. Число зараженных выросло на 19 990.

Новую статистику в Германии опубликовал Институт Роберта Коха. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 597 583 случая заражения коронавирусом.

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К сожалению, за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 118 человек. Общее количество летальных исходов возросло до 10 930.

10 200 пациентов выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, всего – 391 600 человек преодолели COVID-19.

Местные издания заявляют, что в Германии немало лабораторий перегружены и не успевают обрабатывать все тесты, которых каждую неделю делается более 1 миллиона. 2 ноября в стране начался четырехнедельный частичный карантин, направленный на замедление распространения коронавируса.