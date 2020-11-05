В Украине хотят ввести карантин выходного дня. Однако такие ограничения не лечат от коронавируса, а лишь откладывают во времени эпидемиологический процесс. Поэтому государство должно применять другие способы в борьбе с COVID-19.

Бывший главный государственный санитарный врач Святослав Протас считает, что "мы продолжаем наступать на те же грабли". Такое мнение он озвучил в эфире 24 канала.

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"Сначала это (жесткий карантин – 24 канал) воспринималось, как действительно уникальное средство, но сейчас мы видим, что это не работает", – сказал Протас.

Для того, чтобы знать, будет ли эффективен этот способ или нет, надо понимать эпидемиологический процесс. Если мы говорим о карантине выходного дня – это 2 дня, то при инкубационном периоде коронавируса в 14 дней, это мероприятие абсолютно не будет иметь никакого значения,

– пояснил экс-главный санитарный врач.

"Если вы 5 дней на работе, а 2 дня дома, то нет смысла ограничивать работу развлекательных заведений", – отметил он.

Справка. "Карантин выходного дня" – это когда строгие ограничения будут действовать в выходные дни. То есть в в субботу и воскресенье могут закрыть больше магазинов. Также не будут работать заведения питания – заказы будут возможны только на вынос.

"Единственный источник инфицирования – это больной человек. Но мы сегодня ничего не делаем для того, чтобы больные с легкой формой или контактные лица, находившиеся с ними в контакте были в изоляции. Потому что они сегодня разгуливают по улицам, а от этого страдают и бизнес, и общество", – добавил экс-главный санитарный врач.

Святослав Протас о карантине в Украине: смотрите видео