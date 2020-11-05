В Україні хочуть ввести карантин вихідного дня. Однак такі обмеження не лікують від коронавірусу, а лише відтерміновують в часі епідеміологічний процес. Тому держава має застосовувати інші способи у боротьбі з COVID-19.

Колишній головний державний санітарний лікар Святослав Протас вважає, що "ми продовжуємо наступати на ті ж самі граблі". Таку думку він озвучив в ефірі 24 каналу.

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"Спершу це (жорсткий карантин – 24 канал) сприймалось, як дійсно унікальний засіб, але зараз ми бачимо, що це не працює", – сказав Протас.

Для того, щоб знати, чи буде ефективний цей засіб чи ні, треба розуміти епідеміологічний процес. Якщо ми говоримо про карантин вихідного дня – це 2 дні, то при інкубаційному періоді коронавірусу у 14 днів, цей захід абсолютно не матиме жодного значення,

– пояснив ексголовний санітарний лікар.

"Якщо ви 5 днів на роботі, а 2 дні вдома, то немає сенсу обмежувати роботу розважальних закладів", – зазначив він.

Довідка. "Карантин вихідного дня" – це коли суворіші обмеження будуть діяти у вихідні дні. Тобто в у суботу та неділю можуть зачинити більше магазинів. Також не працюватимуть повноцінно заклади харчування – замовлення будуть можливі тільки на винос.

"Єдине джерело інфікування – це хвора людина. Але ми сьогодні нічого не робимо для того, аби хворі з легкою формою або контактні особи, які перебували з ними в контакті були в ізоляції. Бо вони сьогодні розгулюють вулицями, а від цього страждають і бізнес, і суспільство", – додав ексголовний санітарний лікар.

Святослав Протас про карантинні обмеження в Україні: дивіться відео