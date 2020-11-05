За минулу добу у Німеччині зафіксували рекодний приріст хворих на коронавірусну інфекцію. Кількість заражених зросла на 19 990.

Нову статистику у Німеччині опублікував Інститут Роберта Коха. Загалом з початку епідемії у країні зафіксували 597 583 випадки зараження коронавірусом.

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На жаль, за минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 118 осіб. Загальна кількість летальних випадків зросла до 10 930.

10 200 пацієнтів одужали від коронавірусної інфекції за минулу добу, загалом – 391 600 осіб подолали COVID-19.

Місцеві видання заявляють, що у Німеччині чимало лабораторій є перевантаженими і не встигають обробляти всі тести, яких щотижня робиться понад 1 мільйон. 2 листопада в країні почався чотиритижневий частковий карантин, спрямований на уповільнення поширення коронавірусу.