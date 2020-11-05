Верховная рада Украины проголосовала в первом чтении проект бюджета-2021, который предусматривает выделение 19,4 миллиарда гривен на борьбу с COVID-19. При этом деньги закладываются и на вакцинацию.

За соответствующее постановление проголосовали 275 депутатов, передает 24 канал.

Как распределят деньги

Согласно документу, расходы на здравоохранение в 2021 году составят 156,2 миллиарда гривен.

На реализацию программы медицинских гарантий учтены 123,4 миллиарда гривен, и в этот пакет входят средства на реагирование на эпидемию COVID-19.

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Кроме того, 2,6 миллиарда гривен направят на вакцинацию населения от COVID-19.

Также на борьбу с эпидемией и ее последствиями во время учебного процесса в школах направят еще 1 миллиард гривен. Эти средства дадут учителям на обустройство рабочих мест для дистанционного обучения.

При этом расходы в 2021 могут вырасти.

В случае продления карантина расходы на борьбу с COVID-19 могут вырасти,

– заявил в Верховной Раде глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

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К слову, в Украине сейчас сложная эпидемиологическая ситуация, известно, что заразились 430 467 человек, из них выздоровели – 184 782 пациента, но 7 924 больных спасти не удалось.