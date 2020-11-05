Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за проєкт бюджету-2021, який передбачає виділення 19,4 мільярди гривень на боротьбу з COVID-19. При цьому гроші закладаються й на вакцинацію.

За відповідну постанову проголосували 275 депутатів, передає 24 канал.

Як розподілять гроші

Згідно з документом, витрати на охорону здоров'я у 2021 році складуть 156,2 мільярда гривень .

. На реалізацію програми медичних гарантій враховано 123,4 мільярда гривень і до цього пакету входять кошти на реагування на епідемію COVID-19.

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Крім того, 2,6 мільярда гривень спрямують на вакцинацію населення від COVID-19.

Також на боротьбу з епідемією та її наслідками під час навчального процесу в школах направлять 1 мільярд гривень. Ці кошти дадуть вчителям на облаштування робочих місць для дистанційного навчання.

При цьому витрати у 2021 можуть зрости.

У разі продовження карантину витрати на боротьбу з COVID-19 можуть зрости,

– заявив у Верховній Раді глава рахункової палати Валерій Пацкан.

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До слова, в Україні наразі складна епідеміологічна ситуація, відомо, що інфікувалися 430 467 людей, з них одужали – 184 782 пацієнти, але 7924 хворих врятувати не вдалось.