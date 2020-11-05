Якщо хворий ізольований і дотримується профілактики, імовірність захворіти набагато нижча. Тому важливо знати як правильно доглядати за співмешканцем.

Науковці стверджують, що інфекція SARS-CoV-2 найчастіше передається в разі близького контакту з інфікованою людиною.

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Ризик зараження

Ризик зараження людей, які проживають спільно з хворим на коронавірус, може сягати до 35%. Але нове дослідження, яке було проведено американськими Центрами з контролю і профілактики захворювань (CDC), доводить, що ця ймовірність може бути вищою.

Дані, які були зібрані у двох американських містах, доводять, що 53% людей, що проживали з інфікованими, захворіли COVID-19. Тому ймовірність зараження була вищою, якщо перший хворий був у віці 18-57 років (57%), і – нижчою, якщо йому не виповнилося 18 (43%).

Люди, які перші захворіли з сім’ї, в 69% випадків повідомляли, що контактували з ким-небудь з членів сім’ї не менше чотирьох годин за день до появи симптомів, і 40% – на наступний день. 40% хворих на COVID-19 розповіли, що спали в одній кімнаті з іншими членами сім’ї до початку хвороби, 30% – після.

Що впливає на ризик зараження

Партнерські відносини та сон в одній кімнаті

Дослідження, яке було проведено влітку американськими вченими, показало, що найбільший ризик передачі інфекції між подружжям і партнерами. Згідно з даними, один чоловік заражав іншого з імовірністю 43%. Між іншими членами сім’ї ризик передачі інфекції становий 18%.

Інфікований не ізольований

Спільне приймання їжі / Фото unplash

Якщо людина, яка захворіла COVID-19, часто контактує з членами сім’ї, то ризик їх зараження збільшується в 18 разів у порівнянні з ризиком в разі дотримання ізоляції. Ще один фактор ризику – їсти за одним столом. Тому, якщо інфікований змушений проходити ізоляцію в одній кімнаті зі здоровими членами сім'ї, вірогідність зараження вища.

Коли в будинку дотримуються ізоляції та соціальної дистанції, члени сім'ї носять маски, дезінфікують поверхні та часто миють руки, то ризик зараження суттєво знижується.

Сімейні збори

Весілля або вечірки – збільшують ризик зараження не тільки для людей, які проживають разом, а й для гостей.

Діарея в інфікованого

Дослідження показало, що якщо у хворого є діарея, то ризик зараження людей, які живуть з ним, вищий середнього в чотири рази.