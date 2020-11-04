У пацієнтів з COVID-19 часто можуть бути порушення шлунково-кишкового тракту. До основних симптомів відносять втрату апетиту, блювоту, нудоту, діарею і болі в животі. При цьому у 16% можуть мати тільки ці симптоми без будь-яких респіраторних проявів.

Команда вчених Університету Альберти проаналізувала 36 досліджень і прийшла до висновку, що майже кожен п'ятий пацієнт може переносити коронавірусну хворобу тільки з симптомами порушень шлунково-кишкового тракту.

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Крім цих характерних симптомів вони також визначили більш специфічні, які можна побачити при візуалізації черевної порожнини. До них відносять запалення тонкої і товстої кишки, пневматоз і пневмоперитонеум. Вони зустрічаються рідше, проте можуть вказувати на пацієнтів з уже прогресуючим COVID-19.

Примітно, що більшості пацієнтів, яких аналізували вчені, діагноз поставили практично випадково – під час візуалізації черевної порожнини на КТ через ​​не пов'язані COVID-19 проблеми.

З цієї причини вчені закликають уважніше ставитися до вищезазначених симптомів і при характерних проявах додатково обстежитися на COVID-19.

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Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу