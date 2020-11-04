Рогівка ока, ймовірно, не піддається інфікуванню патогеном коронавірусу. То чи означає це, що захисні окуляри медикам не потрібні?

Дослідники з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі виявили, що рогівка — прозорий купол в передній частині ока, що закриває райдужну оболонку і зіницю — в експериментах виявилася стійкою до коронавірусної інфекції, хоча висновки є лише попередніми, пише Scince alert.

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Наші результати не доводять, що всі рогівки стійкі, але всі протестовані нами рогівки донорів були стійкі до нового коронавірусу,

– розповів мікробіолог Джонатан Дж. Майнер.

В експериментах з використанням тканини рогівки від 25 осіб-донорів, а також рогівки мишей, дослідники піддали тканини ока трьом окремим вірусам: SARS-CoV-2, вірусу Зика і вірусу простого герпесу 1 (HSV-1).

В ході дослідження виявили, що у рогівках, які використовували для експерименту, герпес і вірус Зика здатні відтворюватися в тканині, але у випадку інфікування SARS-CoV-2 – вчені не виявили ніяких ознак відтворення вірусу в рогівці ока.

Новий коронавірус, схоже, не може проникати через рогівку,

– резюмував автор дослідження, офтальмолог Раджендра С. Апте.

Потенційний молекулярний інгібітор вірусів в очах, який називається інтерфероном лямбда, був здатний обмежувати зростання вірусу HSV-1 і вірусу Зика в рогівці людини, але блокування білка, схоже, не збільшувало здатність SARS-CoV-2 до реплікації.

Дослідники припускають, що стійкість рогівки людини до коронавірусу, "ймовірно, регулюється окремим антивірусним шляхом".

Ми досі не знаємо, що це за шлях, для підтвердження цих результатів потрібні детальні дослідження,

– додали вчені.

Іншими словами, медичні працівники не повинні відмовлятися від захисних окулярів, і поки вчені не з'ясують деталей.