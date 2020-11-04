Роговица глаза, вероятно, не подвергается инфицированию патогеном коронавируса. Так значит ли это, что защитные очки медикам не нужны?

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что роговица – прозрачный купол в передней части глаза, который закрывает радужную оболочку и зрачок – в экспериментах оказалась устойчивой к коронавирусной инфекции, хотя выводы являются лишь предварительными, пишет Scince alert.

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Наши результаты не доказывают, что все роговицы устойчивы, но все протестированные нами роговицы доноров были устойчивы к новому коронавирусу,

– рассказал микробиолог Джонатан Дж. Майнер.

В экспериментах с использованием ткани роговицы от 25 человек-доноров, а также роговицы мышей, исследователи подвергли ткани глаза трем отдельным вирусам: SARS-CoV-2, вирусу Зика и вирусу простого герпеса 1 (HSV-1).

В ходе исследования обнаружили, что в роговицах, которые использовали для эксперимента, герпес и вирус Зика способны воспроизводиться в ткани, но в случае инфицирования SARS-CoV-2 – ученые не обнаружили никаких признаков воспроизведения вируса в роговице глаза.

Новый коронавирус, похоже, не может проникать через роговицу,

– резюмировал автор исследования, офтальмолог Раджендра С. Апте.

Потенциальный молекулярный ингибитор вирусов в глазах, который называется интерфероном лямбда, был способен ограничивать рост вируса HSV-1 и вируса Зика в роговице человека, но блокирование белка, похоже, не увеличивало способность SARS-CoV-2 к репликации.

Исследователи предполагают, что устойчивость роговицы человека к коронавирусу, "вероятно, регулируется отдельным антивирусным путем".

Мы еще не знаем, что это за путь, и для подтверждения результатов требуются детальные исследования,

– добавили ученые.

Иными словами, медицинские работники не должны отказываться от защитных очков, пока ученые не выяснят деталей.