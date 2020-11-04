Надеяться на действие коллективного иммунитета бесполезно, ведь его достижение не сводит к нулю риски передачи возбудителя. А вот формирование коллективного иммунитета через заражение вообще опасно.

Что такое коллективный иммунитет

Принципы формирования коллективного иммунитета объяснила Ульяна Супрун. По ее словам, создание коллективного иммунитета является важным условием остановки распространения инфекции. Чем больше людей имеют иммунитет к возбудителю инфекции, тем меньше риски ее распространения и возникновения вспышек.

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В частности коллективный иммунитет защищает людей, которые по разным причинам не могут вакцинироваться – младенцев, беременных или людей с ослабленной иммунной системой.

Как сформировать коллективный иммунитет

Этого можно достичь двумя путями:

благодаря вакцинации;

значительная часть людей должна переболеть и иметь антитела к возбудителю естественным путем.

Важно: вариант "переболеть" очень рискованный, ведь предполагает непосредственный контакт человека с болезнью, это может привести к осложнениям, смерти и создавать сильную нагрузку на медицинские системы. Единственный безопасный и надежный способ получить коллективный иммунитет – это вакцинация!

Остановит ли коллективный иммунитет пандемию

Достижение коллективного иммунитета не сводит к нулю риски передачи инфекции. В некоторых случаях, даже если значительная часть взрослых выработала иммунитет, болезнь все равно может распространяться среди детей,

– считает Супрун.

Даже незначительное снижение уровня вакцинации в части популяции также может стать причиной появления локальных вспышек болезни, именно поэтому важно, чтобы как можно большее количество людей было вакцинировано.

Сколько людей должны быть вакцинированы, чтобы создать коллективный иммунитет

Порог достижения коллективного иммунитета различается в зависимости от болезни и преимущественно зависит от репродуктивного числа вируса – проще говоря, это означает сколько людей заболеют, если будут иметь контакт с больным человеком.

Внимание! Чем более заразна инфекция, тем более высокое репродуктивное число она будет иметь.

Так, по словам Супрун, чтобы достичь коллективного иммунитета против кори (ее репродуктивное число составляет примерно 12–18), нужно вакцинировать около 92–94% населения. Для полиомиелита с меньшим репродуктивным числом порог достижения коллективного иммунитета составляет около 80%.

Каким этот порог является для COVID-19

Ученые пока не знают точного ответа. Известно, что репродуктивное число вируса SARS-CoV-2 составляет от 2 до 3,2. При таком уровне от 50% до 67% населения потребует выработки иммунитета – или переболев, или через вакцинацию.

Что должны делать люди сейчас

Пока нам остается набраться терпения и соблюдать меры безопасности, чтобы уменьшать распространение вируса,

– считает Супрун.

Ношение масок, соблюдение физической дистанции, гигиена рук, тестирование, изоляция инфицированных вирусом людей и забота о ментальном здоровье друг друга – единственная возможная профилактика коронавируса.