Сподіватись на дію колективного імунітету марно, адже його досягнення не зводить до нуля ризики передачі збудника. А ось формування колективного імунітету через зараження узагалі небезпечне.

Що таке колективний імунітет

Принципи формування колективного імунітету пояснила Уляна Супрун. За її словами, набуття колективного імунітету є важливою умовою зупинення-поширення інфекції. Що більше людей мають імунітет до збудника інфекції, то менші ризики її поширення та виникнення спалахів.

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Зокрема колективний імунітет захищає людей, які з різних причин не можуть вакцинуватися — немовлят, вагітних чи людей з ослабленою імунною системою.

Як сформувати колективний імунітет

Цього можна досягти двома шляхами:

завдяки вакцинації;

значна частина людей повинна перехворіти та мати антитіла до збудника природним шляхом.

Важливо: варіант "перехворіти" дуже ризикований, адже передбачає безпосередній контакт людини з хворобою, багато з яких можуть призвести до ускладнень, смерті та створювати сильне навантаження на медичні системи. Єдиний безпечний та надійний спосіб здобути колективний імунітет – це вакцинація!

Чи зупинить колективний імунітет пандемію

Досягнення колективного імунітету не зводить до нуля ризики передачі інфекції. У деяких випадках, навіть якщо значна частина дорослих виробила імунітет, хвороба все одно може поширюватися серед дітей,

– вважає Супрун.

Навіть незначне зниження рівня вакцинації в частині популяції також може стати причиною появи локальних спалахів хвороби, саме тому важливо, аби якомога більша кількість людей була вакцинована.

Скільки людей повинні бути вакцинованими, щоб створити колективний імунітет

Поріг досягнення колективного імунітету різниться залежно від хвороби і переважно залежить від репродуктивного числа вірусу — простіше кажучи, це означає скільки людей захворіють, якщо матимуть контакт з хворою людиною.

Увага! Що більш заразна інфекція, то вище репродуктивне число вона матиме.

Так за словами Супрун,аби досягти колективного імунітету проти кору (його репродуктивне число становить приблизно 12-18), потрібно, щоб було вакцинувати близько 92 – 94% населення. Для поліомієліту з меншим репродуктивним числом поріг досягнення колективного імунітету становить близько 80%.

Яким цей поріг є для COVID-19

Вчені наразі не знають точної відповіді. Відомо, що репродуктивне число вірусу SARS-CoV-2 складає від 2 до 3,2. При такому рівні від 50% до 67% населення потребуватиме вироблення імунітету, або перехворівши, або через вакцинацію.

Що повинні робити люди наразі

Поки нам залишається набратися терпіння і дотримуватися заходів безпеки, аби зменшувати поширення вірусу,

– вважає Супрун.

Носіння масок, дотримання фізичної дистанції, гігієни рук, тестування, ізоляція інфікованих вірусом людей та турбота про ментальне здоров’я одне одного – єдина можлива профілактика коронавірусу.