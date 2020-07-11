Лікарі з усіх куточків світу наголошують, що коронавірус пошкоджує не лише легені, але й нирки, печінку, серце, мозок та нервову систему, шкіру та шлунково-кишковий тракт.

Колектив Медичного центру Ірвінга Колумбійського університету в Нью-Йорку, який пережив пік коронавірусу на власному досвіді, зібрав звіти інших медичних колективів зі всього світу, пише CNN.

До теми Незвичайні симптоми коронавірусу, на які ви могли не звернути увагу

Медики вкотре підтвердили, що коронавірус атакує практично кожну основну систему людського організму, пошкоджуючи органи й змушуючи кров згортатися. Серце втрачає здоровий ритм, нирки перестають нормально функціонувати, а шкіра покривається висипами. Також коронавірус викликає головні болі, запаморочення, біль в м’язах і шлунку та безліч інших симптомів разом з класичними респіраторними симптомами, такі як кашель та лихоманка.

Чому COVID-19 так впливає на організм: пояснення лікарів

Значна частина шкоди, яку може заподіяти вірус, пов'язана з його спорідненістю з рецепторами ACE2. Він покриває клітини, які вистилають кровоносні судини, нирки, печінкові протоки, підшлункову залозу, кишковий тракт та дихальні шляхи.

Чому виникає цитокіновий шторм?

Коронавірусна інфекція також активізує імунну систему. Частина цієї імунної відповіді провокує вироблення запальних білків – цитокінів.

Цитокіновий шторм є однією з причин важких симптомів у пацієнта, адже запалення може клітини та органи.

Чому при COVID-19 згортається кров?

Ефект згортання крові може виникнути внаслідок різних механізмів: прямим пошкодженням клітин, що вистилають судини, а також втручанням у різні механізми згортання крові у самій крові. Зокрема, дослідники вважають, що низький рівень кисню у крові, викликаний пневмонією, може змусити кров згортатися.

Ці згустки крові досить небезпечні, адже можуть стати причиною інсульту та інфаркту та закоркувати нирки. Втім, істинна причина утворення тромбів у пацієнтів з COVID-19 все ще з'ясовується.

Чому коронавірус небезпечний для діабетиків?

Тут все просто – стан пацієнтів з діабетом можуть пошкодити порушення підшлункової залози, які може викликати коронавірус.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу