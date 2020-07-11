Врачи со всех уголков мира подчеркивают, что коронавирус повреждает не только легкие, но и почки, печень, сердце, мозг и нервную систему, кожу и желудочно-кишечный тракт.

Коллектив Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета в Нью-Йорке, который пережил пик коронавируса на собственном опыте, собрал отчеты других медицинских коллективов со всего мира, пишет CNN.

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Медики в очередной раз подтвердили, что коронавирус атакует практически каждую основную систему человеческого организма, повреждая органы и заставляя кровь сворачиваться. Сердце теряет здоровый ритм, почки перестают нормально функционировать, а кожа покрывается сыпью. Также коронавирус вызывает головные боли, головокружение, боль в мышцах и желудке и множество других симптомов вместе с классическими респираторными симптомами, такие как кашель и лихорадка.

Почему COVID-19 так влияет на организм: объяснения врачей

Значительная часть ущерба, который может причинить вирус, связана с его схожестью с рецепторами ACE2. Он покрывает клетки, которые выстилают кровеносные сосуды, почки, печеночные протоки, поджелудочную железу, кишечный тракт и дыхательные пути.

Почему возникает цитокиновый шторм?

Коронавирусная инфекция также активизирует иммунную систему. Часть этой иммунного ответа провоцирует выработку воспалительных белков – цитокинов.

Цитокиновый шторм является одной из причин тяжелых симптомов у пациента, ведь воспаление может повреждать клетки и органы.

Почему при COVID-19 сворачивается кровь?

Эффект свертывания крови может возникнуть вследствие различных механизмов: прямым повреждением клеток, выстилающих сосуды, а также вмешательством в различные механизмы свертывания крови в самой крови. В частности, исследователи считают, что низкий уровень кислорода в крови, вызванный пневмонией, может заставить кровь сворачиваться.

Эти сгустки крови довольно опасны, ведь могут стать причиной инсульта и инфаркта и закупорить почки. Впрочем, истинная причина образования тромбов у пациентов с COVID-19 все еще выясняется.

Почему коронавирус опасен для диабетиков?

Здесь все просто – состоянию пациентов с диабетом могутнавредить нарушения поджелудочной железы, которые может вызвать коронавирус.



Течение заболевания COVID-19/Инфографика 24 Канала