Усім відомо, що COVID-19 викликає симптоми ГРВІ, такі як лихоманка, кашель, втрата нюху та ускладнене дихання. Але це не єдині симптоми, які може викликати коронавірусна інфекція.

Фахівці все ще вивчають нові симптоми коронавірусу. Втім, зі свідчень лікарів та ранніх клінічних досліджень можна вже зробити ширші висновки про симптоматику COVID-19, повідомляє Healthline.

До теми Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка

Втрата смаку або нюху

Першими, хто помітили втрату нюху у пацієнтів з коронавірусом, стали лікарі з Німеччини. У квітні на це звернули увагу вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, які вивчали відповіді 59 людей з коронавірусом та виявили, що у частини з них були ці симптоми.

Тепер вважається, що втрата нюху (аносмія) є одним із перших симптомів коронавірусу. Також деякі пацієнти можуть перестати відчувати смак або ж відчувати його спотворено.

Зазначимо, що втрата смаку чи нюху можуть виникнути й через інші хвороби, такі як грип або сезонна алергія. Але під час цих захворювань ці симптоми виникають внаслідок закладеності носа, а не через нервові порушення.

Нудота, блювота або діарея

Через інфікування зараження клітин слизових оболонок кишкового тракту можуть виникнути проблеми зі шлунково-кишковим трактом, які досить часто зустрічаються у пацієнтів з коронавірусом.

Також кишківник можуть пошкодити і закупорки кровоносних судин, викликані неправильним згортанням крові при COVID-19.

У деяких інфікованих виникають такі симптоми, як втрата апетиту, нудота, блювота або діарея.

Висип або кропив’янка

Коли дерматологи з італійської Ломбардії оглянули 88 пацієнтів з COVID-19, вони виявили, що приблизно 20% мали шкірні симптоми, зокрема висип та кропив'янку.

За словами лікарів, пацієнти можуть мати ураження шкіри на стопах або пальцях ніг або висипання, які з першого погляду можуть нагадувати шкірну інфекцію. У деяких випадках висипання можуть виглядати як пухирці та навіть кровоточити. На стопах ніг можуть виникати фіолетові висипання. які нагадують кір або обмороження.

Делірій, запаморочення, галюцинації, депресія, м'язова слабкість

Плутанина, делірій та інші неврологічні симптоми спостерігалися у багатьох людей із COVID-19. На початку хвороби можуть проявлятися такі легкі неврологічні симптоми, як головний біль, запаморочення або м'язова слабкість. Пізніше у людини може змінитися психічний стан, який супроводжуватиметься маренням, галюцинаціями, депресією. Деякі пацієнти на фоні депресії намагаються покінчити життя самогубством просто у стінах медичного закладу.

Іноді внаслідок реакції імунної системи на вірус може виникнути рідкісний синдром Гієна-Барре. Це захворювання нервової системи, яке супроводжується відчуттям поколювання і печінням в руках і кінцівках.

Загалом, останнім часом з'являється все більше повідомлень про те, що SASR-CoV-2 – нейротропний вірус.

Серцево-судинні ускладнення, відмова роботи органів

Через провокування запалення серцевого м'яза та коронарної артерії коронавірус може стати причиною нерегулярного серцебиття, серцевої недостатності, зупинки серця. COVID-19 може підвищити ризик аномального згортання крові, що стає причиною тромбозу.

Коли згустки виникають в легенях, серці або мозку, це може призвести до серйозніших ускладнень, таких як кровотечі. легенева емболія, інфаркт або інсульт. Загалом, тромбози у судинах можуть стати причиною відмови будь-яких органів, зокрема нирок та печінки. Усі ці стани часто виникають у пацієнтів з важким перебігом коронавірусу.

У дітей внаслідок надмірної імунної реакції може розвинутися запалення вен і артерій, що спричиняє захворювання, схоже на хворобу Кавасакі.

Почервоніння очей або кон'юнктивіт

Лікарі з деяких країн та результати кількох ранніх клінічних досліджень свідчать про те, що у частини пацієнтів з COVID-19 на фоні захворювання виник кон'юнктивіт. Внаслідок чого у них виникало подразнення очей та інші симптоми, притаманні для кон'юнктивіту.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу