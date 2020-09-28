Всем известно, что COVID-19 вызывает симптомы ОРВИ, такие как лихорадка, кашель и затрудненное дыхание. Но это не единственные симптомы, которые может вызвать коронавирусная инфекция.

Специалисты все еще изучают новые симптомы коронавируса. Впрочем, из показаний врачей и ранних клинических исследований можно уже сделать более широкие выводы о симптоматике COVID-19, сообщает Healthline.

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Потеря вкуса или обоняния

Первыми, кто заметили потерю обоняния у пациентов с коронавирусом, стали врачи из Германии. В апреле на это обратили внимание ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, которые изучали ответы 59 человек с коронавирусом и обнаружили, что у части из них были эти симптомы.

Теперь считается, что потеря обоняния (аносмия) является одним из первых симптомов коронавируса. Также некоторые пациенты могут перестать чувствовать вкус или чувствовать его искаженно.

Отметим, что потеря вкуса или обоняния могут возникнуть и из-за других болезней, такие как грипп или сезонная аллергия. Но во время этих заболеваний эти симптомы возникают вследствие заложенности носа, а не из-за нервных нарушений.

Тошнота, рвота или диарея

Из-за инфицирования заражения клеток слизистых оболочек кишечного тракта могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые достаточно часто встречаются у пациентов с коронавирусом.

Также кишечник могут повредить и закупорки кровеносных сосудов, вызванные неправильным свертываемостью крови при COVID-19.

В некоторых инфицированных возникают такие симптомы, как потеря аппетита, тошнота, рвота или диарея.

Сыпь или крапивница

Когда дерматологи с итальянской Ломбардии осмотрели 88 пациентов с COVID-19, они обнаружили, что примерно 20% имели кожные симптомы, в частности сыпь и крапивницу.

По словам врачей, пациенты могут иметь поражения кожи на стопах или пальцах ног или высыпания, которые с первого взгляда могут напоминать кожную инфекцию. В некоторых случаях высыпания могут выглядеть как пузырьки и даже кровоточить. На стопах ног могут возникать фиолетовые высыпания. напоминающие корь или обморожение.

Делирий, головокружение, галлюцинации, депрессия, мышечная слабость

Путаница, делирий и другие неврологические симптомы наблюдались у многих людей с COVID-19. В начале болезни могут проявляться такие легкие неврологические симптомы, как головная боль, головокружение или мышечная слабость. Позже у человека может измениться психическое состояние, которое будет сопровождаться бредом, галлюцинациями, депрессией. Некоторые пациенты на фоне депрессии пытаются покончить жизнь самоубийством прямо в стенах медицинского учреждения.

Иногда в результате реакции иммунной системы на вирус может возникнуть редкий синдром Гийена-Барре. Это заболевание нервной системы, которое сопровождается ощущением покалывания и жжением в руках и конечностях.

В общем, в последнее время появляется все больше сообщений о том, что SASR-CoV-2 – нейротропный вирус.

Сердечно-сосудистые осложнения, отказ работы органов

Из-за провоцирования воспаления сердечной мышцы и коронарной артерии коронавирус может стать причиной нерегулярного сердцебиения, сердечной недостаточности, остановки сердца. COVID-19 может повысить риск аномального свертывания крови, что становится причиной тромбоза.

Когда сгустки возникают в легких, сердце или мозге, это может привести к серьезным осложнениям, таким как кровотечения, легочная эмболия, инфаркт или инсульт. В общем, тромбозы в сосудах могут стать причиной отказа любых органов, в частности почек и печени. Все эти состояния часто возникают у пациентов с тяжелым течением коронавируса.

У детей вследствие чрезмерной иммунной реакции может развиться воспаление вен и артерий, вызывающее заболевание, похожее на болезнь Кавасаки.

Покраснение глаз или конъюнктивит

Врачи некоторых стран и результаты нескольких ранних клинических исследований свидетельствуют о том, что у части пациентов с COVID-19 на фоне заболевания возник конъюнктивит. Вследствие чего у них возникало раздражение глаз и другие симптомы, присущие для конъюнктивита.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала