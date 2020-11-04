У пациентов с COVID-19 часто могут быть нарушения желудочно-кишечного тракта. К основным симптомам относят потерю аппетита, рвоту, тошноту, диарею и боли в животе. При этом у 16% могут иметь только эти симптомы без каких-либо респираторных проявлений.

Команда ученых Университета Альберты проанализировала 36 исследований и пришла к выводу, что почти каждый пятый пациент может переносить коронавирусную болезнь только с симптомами нарушений желудочно-кишечного тракта.

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Кроме этих характерных симптомов они также определили более специфические, которые можно увидеть при визуализации брюшной полости. К ним относят воспаление тонкой и толстой кишки, пневматоз и пневмоперитонеум. Они встречаются реже, однако могут указывать на пациентов с уже прогрессирующим COVID-19.

Примечательно, что большинству пациентов, которых анализировали ученые, диагноз поставили практически случайно – во время визуализации брюшной полости на КТ из-за не связанных с COVID-19 проблем.

По этой причине ученые призывают внимательнее относиться к вышеупомянутым симптомам и при характерных проявлениях дополнительно обследоваться на COVID-19.

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Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала